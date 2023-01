Sucuris foram capturadas em menos de 24h em Porto Murtinho

Em menos de 24h a PMA (Policia Militar Ambiental), atendeu dois diferentes chamados para capturar sucuris que apareceram na região próxima ao rio Paraguai na cidade de Porto Murtinho, cidade localizada a 439km da Capital.

A primeira serpente foi capturada na rua Coronel Pedro Celestino, próximo ao Dique do Rio Paraguai, ontem (02) à tarde. A segunda serpente foi capturada hoje (03) pela manhã, lado da Agência Fluvial de Porto Murtinho.

Nas duas solicitações para capturar as serpentes, os Policiais foram acionados via telefone.

Os animais chamaram atenção da população porque mediam de 2,80 a 3,0 metros. Foram capturados com uso de cambões e pinças especiais, colocados em caixas de contenção.

Segundo a PMA não apresentavam ferimentos e logo foram soltas em seguida em seu habitat natural, longe da cidade.

