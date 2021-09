Sandro Benites reforça ação por liberdade e contra “mordaça” de ministros

O vereador Sandro Benites discursou na Praça do Rádio e disse que as manifestações de 7 de setembro superaram as expectativas nesta terça-feira (7), em Campo Grande. Sobre as ações do STF (Supremo Tribunal Federal), o vereador destacou que que a população sente medo de falar o que pensa já que o judiciário as pune. “Vai faltar prisão [se for prender por falar o que pensa]. Somos milhões de brasileiros com a mesma visão”, disse. “Se precisar ser preso por conta de liberdade, que seja, pelo bem dos nossos filhos, netos e bisnetos”, concluiu.

Em relação aos atos desta manhã, o vereador elogiou o movimento. ”Foi um movimento muito bonito e espontâneo”. Segundo Benites, a lotação teve seu lado positivo, mas o povo não conseguiu se locomover direito. ”Milhares de pessoas se reuniram em movimentos diferentes hoje. Como neste ano não houve desfile militar, o protagonista foi o povo que resolveu se manifestar contra todo o tipo de ditadura, inclusive a do poder judiciário.”

”A partir de hoje, Campo Grande faz parte do circuito de todas as capitais do país que se manifestaram para mostrar ao poder supremo e aos legisladores, que o povo tem voz”, comenta o vereador.

Em entrevista exclusiva ao O Estado Online, ele completou sua fala explicando é contra alguns ministros que se acham deuses. ”São pessoas despreparadas e que tomam medidas que não são da sua competência”, concluiu. Acesse também: Motociata tem grito por liberdade de expressão no Dia da Independência

(Com informações da repórter Rosana Lemes)