Sol intercalado com chuva marcam o domingo em Mato Grosso do Sul

Com o clima instável, Mato Grosso do Sul terá neste domingo (9) de sol intercalado com chuva, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). As precipitações podem ter intensidade moderada a forte e há probabilidade de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo devido a formação de um sistema de baixa pressão que favorece a formação de instabilidades.

As regiões centro-norte, pantaneira e sudoeste do Estado, podem ter acumulados de chuvas significativos, com valores acima de 20 mm em 24h. Para as demais áreas, são esperadas pancadas de chuva com tempestades isoladas.

O tempo segue abafado, e as temperaturas podem registrar mínimas entre 20°C a 25°C e as máximas tendem a ficar entre 25°C a 35°C no Estado. O tempo deve ficar mais quente na região pantaneira.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimados pelo Cemtec para Campo Grande e alguns municípios do Estado.