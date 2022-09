Sol consolida temperaturas máximas de 25º C a 30º C neste sábado em MS

A previsão do tempo deste sábado (7), em Mato Grosso do Sul, registram temperaturas mínimas entre 12-14°C e máximas de 25°C nas regiões cone-sul, sul-fronteira, leste e grande Dourados. Nas regiões norte, pantanal, sudoeste e bolsão mínimas entre 15-21°C, máximas acima de 30°C e umidade relativa baixa entre 15-35%.

Em Campo Grande, mínima de 16° e máxima de 27°C. Os ventos atuam do quadrante leste, com rajadas de vento entre 50-70 km/h, e que localmente, podem atingir os 80 km/h.

Domingo

Amanhã (18), a previsão indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. Nas regiões sudoeste, pantanal e norte são esperadas temperaturas máximas entre 34-37°C e umidade relativa baixa entre 10-25%. As menores temperaturas previstas ficam entre 12-14°C no sul do estado, enquanto na região norte as mínimas oscilam entre 17-23°C.

As temperaturas máximas oscilam entre 24-26°C para a região sul. Já na região norte as máximas ficam entre 30-36°C. Na capital, mínima de 17°C e máximas de 32°C. Os ventos atuam do quadrante leste/nordeste, com rajadas de vento entre 50-70km/h.

Chegada da primavera

No Hemisfério Sul, a primavera tem início no dia 22 de setembro de 2022 às 21h04min em MS (22h04min de Brasília) e termina em 21 de dezembro de 2022. Climatologicamente, é considerada um período de transição entre as estações seca e chuvosa no setor central do Brasil, bem como o início da convergência de umidade oriunda da Amazônia.

Também, observa-se uma maior frequência de dias de calor, tendo uma elevação gradativa das temperaturas ao longo da primavera.