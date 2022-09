Fim do vazio sanitário permite iniciar plantio da safra nova de soja

O plantio da safra de soja 2022/2023 está começando em algumas regiões do Brasil. Com o fim dos períodos de vazio sanitário na quinta-feira (15), medida necessária para evitar a propagação da ferrugem asiática, as máquinas já podem ser colocadas no campo para semear o que, de acordo com as projeções iniciais, pode ser uma nova safra recorde.

Com isso, os produtores poderão ir a campo e preparar o plantio da oleaginosa. A semeadura da oleaginosa começará de fato quando as primeiras chuvas (acima de 10 mm) voltarem a cair no estado.

Por outro lado, é importante ressaltar que neste ano Mato Grosso do Sul está sob influência do fenômeno “La Niña”, que tem como característica atrasar as precipitações em Mato Grosso. Por fim, com a indefinição do cenário climático neste momento e o levantamento feito com os informantes do Instituto, as projeções para a safra 22/23 foram mantidas para o Estado.

Perspectivas

Embora as pressões do lado financeiro devam seguir influenciando os mercados agrícolas, o nosso cenário sugere um espaço limitado para grandes quedas em Chicago diante da perspectiva de balanço global de oferta e demanda ainda apertado.

O USDA, em suas estimativas de oferta e demanda global do dia 12/9, revisou para baixo a produção norte-americana em 4,1 milhões de toneladas em relação às expectativas anteriores o que deixou o balanço ainda menos folgado e coloca muita pressão sobre o desenvolvimento da safra na América do Sul.

Para a safra 2022/23, a StoneX aumentou suas estimativas em 1 milhão de toneladas, atingindo 153,6 milhões de toneladas, com uma produtividade esperada de 3,6 ton/ha. Acesse também: Arroba do boi: confira a cotação dos commodities de MS

Com informações da Agrolink