Sicredi, o seu banco: Conheça o investimento com garantia de rentabilidade e baixos riscos

Modelo tradicional e fácil de poupar com segurança e que também pode te tirar de apuros

Quem nunca passou por um imprevisto que atire a primeira pedra. Pois é. Nessas horas, é necessário recorrer a uma reserva financeira. Ter uma poupança pode nos livrar de vários perrengues, afinal, quem pensa no futuro está sempre preparado para agir em diferentes ocasiões.

Com apenas R$ 20,00, você pode abrir uma poupança no Sicredi e desfrutar dos benefícios que só uma grande cooperativa financeira pode oferecer. O seu dinheiro rende e você não corre risco de ficar no prejuízo. Com o Sicredi, você só tem a ganhar.

Além disso, o dinheiro que você investe também contribui para o desenvolvimento da sua região. A maior parte da verba é destinada ao apoio e fomento da economia local.

O time de gerentes de negócios do Sicredi está sempre a postos para lhe ajudar em tudo o que você precisar. Inclusive, é possível realizar um teste para identificar qual o seu perfil de investidor. Basta visitar uma das agências Sicredi e conversar com a nossa equipe.

Tenha também à sua disposição um aplicativo leve, intuitivo e super funcional. Com ele, você consegue acompanhar toda a sua movimentação financeira, fazer aplicações, realizar pagamentos e muito mais. Dá para abrir a sua poupança sem sair de casa.

Conheça mais sobre a poupança Sicredi e suas vantagens. Que tal um cafezinho com um gerente de negócios na agência mais próxima?

Sicredi, onde seu dinheiro rende um futuro melhor.