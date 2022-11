Sexta será de tempo estável, mas chuvas retornam no domingo

O tempo permanece estável nesta sexta-feira (18), com predominou das altas temperaturas e baixa umidade do ar em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. Essa previsão deve continuar durante toda a sexta e sábado (19), devido a uma forte massa de ar seco que atua sobre o Estado e impede a formação de nuvens.

Campo Grande tem céu aberto e registra 22ºC nesta manhã. A máxima não passa hoje dos 34ºC.

Outras máximas previstas para esta sexta-feira são de 38ºC em Corumbá e Aquidauana; 37ºC em Porto Murtinho e Coxim; 36ºC em Três Lagoas; 34ºC em Maracaju; 33ºC em Dourados; e 31ºC em Ponta Porã.

Essa ausência de nebulosidade também contribui para as madrugadas e manhãs mais frias, com elevação acelerada das temperaturas no decorrer do dia. Nas regiões pantaneira e norte as temperaturas podem chegar aos 39°C no sábado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) as chuvas devem retornar ao Estado a partir de domingo (20). Já no sábado podem ocorrer pancadas isoladas de chuvas na região do Bolsão. A partir do domingo, principalmente entre tarde/noite, deve ocorrer o retorno das chuvas em Mato Grosso do Sul.

Conforme prognóstico, a tendência é de chuvas com intensidade moderada a pontualmente forte e tempestades que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, com destaque para as regiões oeste e sudoeste, e se estendendo ao longo da segunda-feira (21) para as demais regiões do estado.

