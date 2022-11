Casa da Saúde terá horário diferenciado nos dias de jogos da seleção na Copa do Mundo

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que a Casa da Saúde terá o horário de expediente diferenciado nos dias 24 e 28 de novembro e 02 de dezembro, datas em que acontecem os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022.

A entrega de senhas para atendimento será feita até uma hora antes do encerramento das atividades, conforme abaixo especificado. O horário de funcionamento foi estabelecido pelo Decreto “E” nº 160, de 10 de novembro de 2022, de acordo com os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo.

A Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e de ação judicial. A Casa da Saúde fica na Rua Onze de Outubro, nº 220, no Bairro Cabreúva, na antiga Escola Estadual Riachuelo, em Campo Grande.

Confira as datas com horários especiais de atendimento:

24/11/2022 – atendimento das 7h às 13h30, com entrega de senhas até às 12h30;

28/11/2022 – atendimento das 7h às 11h30, com entrega de senhas até às 10h30;

02/12/2022 – atendimento das 7h às 13h30, com entrega de senhas até às 12h30.

Com informações do Portal MS.