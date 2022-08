Sexta-feira inicia com elevação de temperatura e clima seco em MS

A sexta-feira (26) amanheceu estável, mas o calor e o tempo seco deve prevalecer em todas as cidades de Mato Grosso do Sul. As temperaturas devem se aproximar dos 36º C na região norte do Estado.

De acordo com informações do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Cemtec) a temperatura deve se aproximar dos 30ºC em praticamente todas regiões do Estado. Em Campo Grande, foi registrado na manhã de hoje, 19ºC. A tarde, a máxima deve bater 31ºC.

Já na região extremo-sul, as temperaturas mínimas ficaram entre 15/17ºC. A máxima entre as cidades de Dourados e Ponta Ponta pode chegar a 32/36ºC. Essa é a mesma informação para região norte do Estado, foi registrado no pantanal sul-mato-grossense as mínimas entre 20/22°C e deve se aproximar também dos 36°C.

