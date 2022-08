Colisão entre carretas deixa dois mortos na BR-163

Um acidente gravíssimo envolvendo três carretas, matou duas pessoas na tarde de ontem (25), na BR-163, na cidade de Itaquiraí, a 404 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações de motoristas que desceram de seus veículos para socorrer as vítimas, o acidente ocorreu durante uma ultrapassagem.

A colisão aconteceu próximo a Ponte do Rio Maracaí, entre as cidades de Itaquiraí e Naviraí. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as imensas chamas que se formaram entre os veículos.

Além dos Bombeiros, equipes também da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.