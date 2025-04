Sesi inicia campanha de vacinação contra gripe para 15 mil trabalhadores da indústria no Estado

Imunização começou em Campo Grande com aplicação de doses na empresa Zoomix; objetivo é reduzir afastamentos por gripe nas indústrias



Teve início nesta segunda-feira (7), em Mato Grosso do Sul, a campanha de vacinação contra a gripe voltada aos trabalhadores da indústria. A ação é coordenada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), que tem como meta imunizar 15 mil profissionais em todo o estado até o mês de maio. A primeira empresa atendida foi a Zoomix Suplementação Animal, em Campo Grande, onde cerca de 40 funcionários receberam a dose.

A vacinação é realizada diretamente nas empresas, com agendamento conforme os turnos de trabalho. Segundo a enfermeira do trabalho do Sesi, Patrícia Delevati, o modelo facilita o acesso dos trabalhadores à vacina e permite que a gestão da empresa acompanhe a aplicação em tempo real.



“O Sesi vai até a empresa com horário agendado, conforme os turnos que a que a indústria precisa, para realizar a vacinação no maior número de colaboradores. Além disso, o gestor consegue acompanhar de forma online a vacinação dos colaboradores”, explica a enfermeira.

A gripe é uma das principais causas de afastamento de profissionais nas empresas, especialmente em razão das múltiplas cepas do vírus influenza que circulam no Brasil. A Zoomix, que abriu a campanha neste ano, já percebe os benefícios da imunização anual.



“Desde que começamos a fazer a vacinação na empresa, diminuiu bastante a incidência de casos de gripe e afastamento dos funcionários. A Zoomix sempre optou pelo bem-estar dos funcionários, e hoje temos a honra de abrir a campanha neste ano. Estamos bem felizes com isso”, afirmou Lucilene Nunes de Oliveira Cavalcanti, coordenadora do departamento de recursos humanos da empresa.

A vacina utilizada pelo Sesi é a tetravalente, produzida pelo laboratório Sanofi. Ela protege contra quatro cepas do vírus influenza, incluindo H1N1, H3N2 e duas variantes do Influenza B. Trata-se de um imunizante seguro, com baixo risco de reações adversas.

A campanha segue até maio, de acordo com a disponibilidade de estoque. As vacinas são oferecidas com desconto para indústrias, principalmente aquelas vinculadas a sindicatos filiados à Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems).

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram