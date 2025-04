Condenado por tráfico em Dourados é preso em Selvíria após decisão judicial

Homem de 34 anos foi localizado em casa e encaminhado à DEPAC de Três Lagoas; pena ultrapassa oito anos de prisão



Um homem de 34 anos, condenado por tráfico de drogas, foi preso nesta segunda-feira (7) em Selvíria, região leste de Mato Grosso do Sul. A ação foi coordenada pela Polícia Civil local, com apoio da Polícia Militar, e resultou no cumprimento de um mandado de prisão referente a um crime cometido em Dourados no ano de 2018.

Apesar de o delito ter ocorrido há seis anos, a condenação — que determina o cumprimento de oito anos e dois meses de prisão em regime fechado — foi definida pela Justiça somente neste ano. O condenado foi encontrado em casa, por volta das 11h, após diligências realizadas pelas forças policiais.

Após a abordagem, ele foi levado à Delegacia de Selvíria para os trâmites legais, incluindo o cumprimento formal da ordem judicial. Em seguida, passou por exame de corpo de delito e foi transferido para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Três Lagoas, onde permanece preso à disposição do Judiciário.

