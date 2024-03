Sertanejo João Carreiro ganhará tributo com uma estátua no CLC da Capital

Homenagem será em junho no Circuito do Laço Comprido com lançamento de músicas inéditas

Uma voz não se perde mesmo após a ida de seu intérprete. É o caso do cantor sertanejo João Carreiro, que faleceu no início de janeiro deste ano, após complicações em uma cirurgia de coração, e que receberá um tributo em junho, realizado pelo CLC (Circuito do Laço Comprido) de Campo Grande, provando a importância de sua música e o legado que deixou, tanto para os fãs, quanto para o nicho sertanejo de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã de ontem (11), o CLC informou que realizará um show tributo ao cantor, em junho deste ano, durante o 10° Brasileirão de Laço Comprido. Além disso, a associação revelou que está em fase de arrecadação de recursos para a construção de uma estátua e um memorial em homenagem ao cantor, que ficará aberto ao público no CLC.

Conforme o diretor do CLC, Abeldes Junior, o Circuito do Laço Comprido era a casa de João Carreiro, portanto a estátua não poderia ficar em um lugar mais adequado. “O CLC e amigos se juntaram e procuramos a Fran [Francine Caroline, viúva do cantor] para fazer uma homenagem a esse amigo e parceiro”. O CLC possui um local de moradias, conhecido como ‘condomínio’, onde João Carreiro, a filha, e a esposa moravam e onde será construída a estátua.

Por meio de recursos pessoais de amigos, a criação da estátua já foi iniciada, mas é preciso arcar com o restante dos custos, por isso, o CLC está convidando aqueles que queiram colaborar com essa homenagem a realizar uma doação e assim fazer parte desta linda homenagem ao artista João Carreiro.

O artista contratado para criar e executar o projeto da estátua em homenagem ao cantor, é o pintor, escultor e professor de artes, Juvenal Irene, responsável por desenvolver o ‘Monumento do Peão’, em Barretos.

A estátua de João Carreiro deverá ter 7 metros de altura, feita em sólido de polímeros, carga mineral e fibra de vidro, com aparência de bronze azinhavrado a fogo por corrosão controlada. O prazo de execução é de 4 meses e o custo total é de R$ 91.840,00 (noventa e um mil, oitocentos e quarenta reais).

“Quando nós procuramos o CLC pela primeira vez, foi com a intenção de gravar um DVD, nem sabíamos que lá havia esse condomínio de chácaras. E o sonho do João sempre foi morar na roça, ele sempre gostou de cavalos. E ai gravamos o DVD, fomos embora, mas aquele sonho ficou cutucando. Eu já tinha rodado a cidade inteira atrás de chácaras, mas quando vi a cachara no CLC, liguei para ele e disse ‘achei a nossa casa’. E lá ele estava realizado, tinha contato com os animais, com o sertanejo, então é o melhor lugar para ter a estátua, ele escolheu ali e foi feliz ali”, disse Francine.

Novas músicas

Além da estátua e do memorial, a equipe de João Carreiro informou que irá lançar o projeto “Comitiva JC – a viola nunca vai morrer”, projeto musical que contará com a participação de artistas nacional e amigos próximos de João. “Serão músicas inéditas, músicas que ele escreveu e que iriam sair nos próximos trabalhos dele, e serão interpretadas na voz dos amigos convidados. A ideia é gravar áudio e vídeo e continuar o legado do João”, disse Henrique Borges, representante da UP Artistas e um dos agentes do cantor.

A seleção de artistas para o projeto ainda será montada, pois depende de conciliar as agendas de shows com todos os interessados, mas Borges indica que até o mês de abril haverá a divulgação dos primeiros nomes. Primeiramente, o projeto será lançado nas plataformas de música. “Já lançamos duas músicas de um trabalho dele, que era realizado dentro da própria casa, chamado ‘No Quintal de Casa’. Ainda faltam seis lançamentos, que estamos aguardando o momento certo para lançar”, disse Borges.

Instituto

Também foi anunciado pelo diretor no CLC a possibilidade de criação do “Instituto João Carreiro” que irá oferecer aulas de música caipira para crianças e jovens. “Se o recurso arrecadado para a estátua ultrapassar o valor, nós vamos dar início ao instituto, que era uma vontade do João, de ensinar viola caipira gratuitamente para crianças que precisam, que gostam e que querem dar sequência na música”, disse Júnior.

Carreira

Nos acordes da música sertaneja raiz, João Sérgio Batista Corrêa Filho, que adotou o nome artístico de João Carreiro, em homenagem ao grande ídolo Tião Carreiro, mostrou seu potencial na música sertaneja desde muito cedo. Ainda aos 15 anos já tirava os primeiros sons da viola, em sua cidade natal, Cuiabá, Mato Grosso.

Em 2000 e 2001 formou dupla com outros cantores, mas foi com Hilton Cesar Serafim da Silva, que a carreira deslanchou, com a dupla João Carreiro & Capataz, em 2006. Já em 2009, a dupla lança o álbum “Os Brutos do Sertanejo”, que trouxe hits como “Xique Bacanizado” e “Bruto, Rústico e Sistemático”, que ainda emplacou a trilha sonora da novela “Paraíso”, da TV Globo. Segundo o Spotify, a dupla sertaneja tem mais de 900 mil ouvintes mensais. Desde 2014, João Carreiro começou a se apresentar sozinho devido a problemas de saúde; o cantor morava em Sidrolândia com a família desde então.

O último show dele foi na cidade de Pedra Preta (a 240 km de Cuiabá), na virada do ano. Além da esposa, João Carreiro deixou uma filha.

Saúde

João Carreiro possuía um prolapso da válvula mitral, condição em que o batimento cardíaco se torna irregular e causa palpitações e falta de ar. No dia 3 de janeiro de 2024, o cantor publicou em seu perfil no Instagram que realizaria um procedimento ligado ao problema cardíaco. “Vou realizar um procedimento médico e ficar uns dias fora aqui da internet, mas podem ficar tranquilos que vai dar tudo certo. Papai do céu tá tomando conta”, disse. No mesmo dia, durante a tarde, a esposa do sertanejo, Francine Caroline, divulgou em sua conta que a cirurgia havia sido bem sucedida e que o coração do marido já funcionava com a nova válvula. Entretanto, após três horas, ela fez nova publicação pedindo orações ao cantor. Após o falecimento do cantor, Francine postou “Minha vida me deixou”.

A cirurgia não era uma operação de emergência, estava marcada desde novembro de 2023, onde o cantor trocaria, pela primeira vez, a prótese que permite que o coração funcione de forma normal. Toda a agenda de show de João já estava organizada em torno do pré e pós-operatório.

