Sequestradores matam jovem e deixam recado

Foi identificado como Eduardo Alvarenga González, 19, o rapaz sequestrado e encontrado morto violentamente na noite de quinta-feira (29), em um caminho vacinal da BR-463, em Ponta Porã, a aproximadamente 329 quilômetros de Campo Grande.

Ao lado do corpo da vítima estava um “bilhete” de quem provavelmente serão os próximos “alvos” dos assassinos. ”Atenção Celso Gonçalves e Leandro Gonçalves (Surubini), vocês serão os próximo.” A polícia ainda está investigando quem são os homens citados.

Segundo testemunhas, sequestradores armados perseguiram a vítima atirando e a colocaram dentro de um carro. Mais tarde, o veículo foi encontrado em chamas, a 300 metros do local onde o corpo esquartejado estava.

Portanto, as primeiras informações apontam que três homens encapuzados estão envolvidos. Eles estavam em um Corolla prata, encontrado pegando fogo. Isto no distrito de Sanga Puitã, já em Ponta Porã.

Ainda não foram identificados quais são os três calibres das munições encontradas, onde o indivíduo foi levado. Além disso, uma troca de tiros foi registrada na fronteira no meio da Rua Manoel Cardinal, região do Jardim Universitário. Saiba mais..

