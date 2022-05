Semana termina com sol e tempo firme em Mato Grosso Sul

Em função de um sistema de alta pressão atmosférica atuando em grande parte do Mato Grosso do Sul, o tempo segue firme nesta sexta-feira, com sol e poucas nuvens, de acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

A previsão é de elevação na temperatura ao longo do dia. Campo Grande terá mínima de 19ºC e a máxima de 29ºC.

Para Dourados, as temperaturas marcam os 16ºC (mínima) e 30ºC (máxima). Três Lagoas, a mínima prevista é de 16ºC e a máxima de 30ºC. Para o Pantanal, em Corumbá, a temperatura fica entre 23ºC e 33ºC.

Os ventos no Estado atuam de norte a noroeste. A massa de ar seco predomina e são esperados baixoa valores de umidade relativa do ar, entre 20% a 40%.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade relativa do ar ideal para saúde é entre 50% e 80%. Atenção a baixa umidade relativa do ar que está diretamente ligada ao aumento da incidência de doenças respiratórias. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes. Os animais também devem receber atenção neste período, oferecendo água limpa e fresca e lugar arejado e ao abrigo do sol.

