Evento no Rio reúne skate, arte urbana e economia criativa

A Funarte (Fundação Nacional de Artes), a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e o Instituto Bob Burnquist apresentam a partir de hoje (26) o Fun Arte — Arte em Circuito com Skate e Cultura. Esta é a primeira edição carioca do evento, que foi lançado em São Paulo, em novembro de 2021, e terá ainda este ano duas novas edições: em Belo Horizonte, em agosto, e em Brasília, em dezembro.

As atividades são gratuitas e envolvem esporte, música, circo, grafite, artes plásticas, economia criativa e tecnologia e muito Skate. O evento será realizado até o próximo domingo (29), na Escola Nacional de Circo, localizada na Praça da Bandeira, centro da capital fluminense. Os ingressos podem ser obtidos antecipadamente no site do evento.

O encontro conta com a presença do skatista e referência mundial no esporte, Bob Burnquist, que receberá convidados especialistas em temas como criação de conteúdo, cripto arte e economia criativa, em oficinas e palestras que serão transmitidas ao vivo pela internet.

Destaques

Estão marcados shows da cantora pop Lary; dos rappers Ryan Realcria e Taylan; dos Djs Machintal e Tamy; e, ainda, do grupo Instinto Coletivo, que traz no seu repertório os maiores sucessos da banda O Rappa; e do cantor e ator André Frateschi, que foi vocalista na turnê comemorativa dos 30 anos da Legião Urbana, junto a Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos.

A programação inclui também apresentações de artes circenses, como contorcionistas, palhaços, acrobatas e malabaristas, oficinas dedicadas ao grafite, circo e técnicas para Djs. Durante todo o evento, funcionará no local um estande do projeto Arte na Fonte (@aartenafonte, no Instagram), com exposição de obras de oito artistas da periferia, especialmente produzidas para a ocasião. Essas obras poderão ser adquiridas pelo público e 80% da renda obtida serão revertidos para projetos sociais.

O acesso às atividades está sujeito à lotação da capacidade do local, por ordem de chegada, destacaram os organizadores.

Com informações da Agência Brasil.

Acesse também: Preso, homem que matou peão de fazenda alega que não aguentava mais ser incomodado

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.