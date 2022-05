Horóscopo do dia: Confira a mensagem do seu signo hoje

Sextou! Veja aqui o que o seu signo diz para você nesta sexta-feira (27) de Gêmeos.

Áries (de 21/3 a 20/4)

Alguns problemas que envolvem dinheiro podem rolar já pela manhã, como atrasos para receber o money ou um boleto que chegou atrasado. Mas, calma pois no decorrer do dia, o assunto será resolvido e tudo volta nos trilhos – incluindo novas possibilidades de ganhos. No trabalho, as coisas seguem corridas, mas você consegue levar tudo na tranquilidade.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Logo pela manhã, a Lua na Casa 1 traz um dia que irá precisar de fé, porém, a coisa irá andar. No trabalho, as demandas podem chegar todas de uma vez e o melhor aqui é separar o que é urgente de importante para não se atrapalhar. O dinheiro tem uns empecilhos, mas se você souber contar com sua agilidade mental e paciência, as coisas tendem a se acertar melhor trazendo soluções.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Sexta vem entrando nos trilhos no decorrer do dia, já que tem uma reunião de planetas que contribui para ir tudo devagar. O trabalho também irá exigir um pouco mais de agilidade, ou as demandas irão se enrolar. Com o cash, uma chance de ganhar mais pode vir daquilo que você ama fazer e faz com gosto. Nos assuntos do coração, a paquera pode fazer sua noite ficar melhor que seu dia.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A Lua na casa 11 traz uma oportunidade boa no trabalho que pode chegar de onde menos você espera. Aumente esse toque do celular e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. O mesmo vale para quem está a espera de uma resposta de emprego, a notícia boa vem! Na saúde, as coisas vão bem, só cuidado para não exigir demais de você mesma.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os Astros apontam uma reunião de planetas que favorecem seu trabalho, mas trazem certas encrenquinhas para você resolver da melhor forma. Atrasos e imprevistos podem rolar, e afetar também seu financeiro. Pode se prevenir ou pensar em soluções para não passar o fim de semana preocupada. No amor, é hora de botar fé no contatinho.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Novas ideias não faltarão para te ajudar a conquistar o que você quer hoje. O trabalho corre bem e a grana chega com facilidade, só tenha cuidado para não gastar demais de uma vez. Vênus chegando na Casa 9 traz chances ótimas com trabalho que vem de fora, assim como contatos e situações que fazem você crescer e se expandir.

Libra (de 23/9 a 22/10 )

O trabalho vem com algumas doses extras de encrencas que, apesar dos imprevistos, farão de você um expert em resolver o que precisa logo cedo. É hora de colocar para andar toda sua capacidade para se destacar e conseguir o que deseja, conte com a intuição para isso. Se estiver em busca de oportunidades de emprego, toda ajuda é bem-vinda.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Apesar de algumas tretas, o dia começa dando sinais de que pode sim melhorar e ficar do jeito que você gosta. No trabalho, não se preocupe com as coisas que não dependem de você, tudo irá se encaixar, e o excesso de controle deve ficar de lado para não se prejudicar. Assuntos relacionados a documentos e até dinheiro compartilhados com o love entram na pauta do dia.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Um dia para não exagerar tanto a mão em situações que não dependem de você. No trabalho, alguns atrasos acontecem, mas nada que a situação não mude com seu otimismo e capacidade de resolver pepino. Seu regente, Júpiter está bem posicionado e garante toda a sorte necessária para levar esse dia numa boa, desviando das encrencas! No amor, é hora de se soltar.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua na casa 5 traz um dia mais devagar em alguns quesitos, porém, com força em outros para você atingir o que deseja. Suas ideias ganham notoriedade se você souber falar a coisa certa na hora certa. Não tenha medo de expor o que pensa. Com o bolso todo azul, terá até uma certa vontade de investir no seu lazer e alguma viagem pode rolar.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Alguns probleminhas fora a de hora te encontram pela manhã e podem testar um pouco mais sua paciência. Mas, não se preocupe: a família e as pessoas de confiança poderão te ajudar a resolver. No trabalho, os detalhes podem fazer a diferença, e sua incrível capacidade mental poderá te ajudar em algo que você julgou ser bastante complicado.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Uma pequena tretinha pode deixar os ânimos meio acalorados. Atraso, imprevistos e mudanças fazem parte do dia de hoje, então, tente conter a ansiedade. Com o dinheiro, a energia continua de sobra para sair do vermelho de vez e dar um fim nos boletos.

