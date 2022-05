Semana inicia com tempo firme e temperaturas chegam aos 37°C

O mês de maio inicia com tempo firme altas temperaturas. Mesmo com o anúncio da chegada de uma frente fria, hoje (2) o dia promete sol e variação de nebulosidade e altas temperaturas.

A informação é da meteorologista e coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 31ºC, sem previsão de chuva, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Para Dourados, a temperatura mínima prevista é de 21°C e a máxima, 36°C.

Já no Pantanal, em Corumbá, os termômetros devem registrar de 19°C a 37°C.

Na região do Bolsão, em Três Lagoas, a temperatura sofre ligeira elevação. A mínima será de 20°C e a máxima, de 36°C, ainda segundo o Inmet.

Para Ponta Porã, a mínima prevista é de 19°C e a máxima pode chegar a 34°C.