Em cidade do MS, passeio ciclístico reune mais de 400 pessoas na abertura da Campanha Maio Amarelo

O Passeio ciclístico, realizado pela Prefeitura de Dourados, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) reuniu neste domingo (1) na Praça Antônio João, mais de 400 pessoas na abertura da Campanha Maio Amarelo. Este ano, o tema da campanha é “Juntos Salvamos Vidas” e busca conscientizar a população sobre segurança e pequenas atitudes que transformam o trânsito.

Os ciclistas saíram da Praça Antônio João e tinham 2 opções de percurso: 5 km e 10 km. No retorno, além da distribuição de água mineral e frutas, houve sorteio de brindes para os participantes. Os primeiros 300 inscritos receberam um kit com camiseta e acessórios.

“O Passeio foi um grande sucesso com a participação de todos e engajamento dos grupos de ciclistas, que foi muito importante. O Passeio marca a abertura das atividades do Maio Amarelo, que é um movimento internacional, um mês que trabalhamos as reflexões sobre o trânsito, os acidentes, as vítimas e fazemos a mobilização da sociedade, lembramos que todos tem responsabilidade no trânsito”, ressaltou a diretora-presidente da Agetran, Mariana de Souza Neto.

Com informações do Dourados News