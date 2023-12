Semana encerra com tempo instável e possibilidade de pancadas de chuva em MS

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul indica que a semana encerra com instabilidades climáticas, com possibilidade de chuvas e até tempestades, principalmente para as regiões sul, sudoeste e central. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com alerta de tempestades para o Estado nesta sexta-feira (8).

Estão previstas temperaturas mínimas entre 19 e 21°C para as regiões sul e leste do estado. As temperaturas máximas ficam entre 26-33°C Já no sábado (09) as máximas oscilam entre 23-28°C no sul do Mato Grosso do Sul. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste mínimas entre 22-27°C e máximas de até 36°C. Em Campo

Grande, mínimas entre 21-24°C e máxima de até 33°C. Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento com valores acima de 60km/h.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

Já no domingo (10) as temperaturas seguem em elevação e entre os dias 11 e 12 de setembro, são esperadas altas temperaturas, com valores que podem atingir os 38-41°C, principalmente nas regiões norte, pantaneira e sudoeste. E na capital esperam-se máximas entre 36-38°C. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar

entre 5-20%. Nestes dias, há probabilidade para serem atingidos os recordes de 2023.