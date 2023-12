Sesi e Setescc discutem parcerias para apoiar a indústria cultural

O superintendente do Sesi, Régis Borges, recebeu, nesta quarta-feira (06/09), o superintendente de economia criativa da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Décio Coutinho, para uma reunião para discutir possíveis parcerias com foco na inovação cultural. A ideia é buscar formas de cooperação para contribuir com o desenvolvimento sustentável do estado, através de projetos que beneficiem a indústria da cultura, do turismo e a economia criativa.

Diferentemente da economia tradicional, a economia criativa, essencialmente, foca no potencial individual ou coletivo para produzir bens e serviços criativos. As atividades do setor estão baseadas no conhecimento e produzem bens com conteúdo criativo e valor econômico. Novas reuniões devem ser programadas como forma de preparação para este plano de trabalho.

Leia mais: Governo Federal lança projeto para renegociar dívidas do setor cultural

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram