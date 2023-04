Semana começa com tempo firme e altas temperaturas

A previsão para esta segunda-feira (10) é de tempo firme em Mato Grosso do Sul com sol e variação de nebulosidade nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul-fronteira.

Para a região do Bolsão é esperada chuva, em Paranaíba, com temperatura mínima de 21ºC ao longo do dia e máxima de 28ºC. Na mesma região, em Três Lagoas, os termômetros marcam de 19ºC a 31ºC.

Na Capital, o tempo permanece firme, com mínima de 18ºC e máxima de 30ºC. Em Dourados e Ponta Porã, as mínimas previstas são, respectivamente, de 18ºC e 17ºC. No Pantanal, em Corumbá, a maior temperatura esperada é de 30ºC. A mesma temperatura máxima está prevista para Coxim, na região Norte do Estado.

Municípios das regiões norte a leste do Estado estão sob aviso de risco de chuva intensa. O aviso termina nesta manhã e é válido para Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.