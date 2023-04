Pet infuencer: Alfredo nasceu em Dourados e faz sucesso com quase 930 mil seguidores

Nascido em Dourados e com apenas 2 anos de vida, o golden retriever Alfredo faz sucesso na internet, compartilhando a rotina de aventuras pela cidade. Mais conhecido como “Goldinho do Rolê”, o cão virou um digital influencer, após passar por um problema de saúde e a tutora resolver registrar e publicar as experiências, passeios e sua rotina, nas redes sociais.

Hoje, Alfredo já soma mais de 900 mil seguidores, sendo 123 mil no Instagram e 804 mil no TikTok.

Alfredo chegou na vida da publicitária Maria Eduarda, de 24 anos, durante a pandemia, em 2021. “O canil o qual sou apaixonada e já acompanhava há alguns anos sempre teve uma extensa lista de espera, porém certo dia, olhando os stories [Instagram], vi a foto de um bebê ‘goldinho’ de bandana, com uma manchinha preta nas costas e uma carinha de ‘emburradinho’, ele era o último filhote de uma ninhada que ainda não tinha sido escolhido.

Na hora, já sabia que ia ser meu, e assim foi. Algumas semanas depois, ele já estava em casa”, explica.

O cão digital influencer se tornou um fenômeno das redes sociais, em Mato Grosso do Sul, ou melhor… virou o “Goldinho do Rolê”. Mas, como será que Alfredo “cãoquistou” a internet?

Segundo a tutora, um mês após a chegada do cão em casa, ele contraiu discoespondilite, uma infecção que atinge o disco vertebral, e aos poucos foi parando de andar. Após muito sofrimento com idas e vindas no médico, para solucionar o problema e, por fim, com o tratamento concluído, Duda decidiu fazer com que Alfredo aproveitasse todos os momentos da vida, registrando fotos e vídeos de suas aventuras na internet, como se fosse um blog.

“Depois desse pesadelo, a minha única preocupação era fazer com que ele aproveitasse todos os momentos comigo e tivesse a melhor vida possível, fazendo viagens, frequentando os lugares. Resolvi registrar e postar nas redes sociais dele, mostrando lugares legais, as experiências, passeios, festas que ele participa, a rotina e fomos crescendo, ganhando ‘titios’ e ‘titias’ que nos ‘acãopanham’ diariamente”, conta a tutora.

Dócil

Se tem uma coisa que os cães golden retriever gostam é de água, e com Alfredo não é diferente, pois, conforme Maria Eduarda, ele ama nadar, mergulhar e se refrescar. “Ele não pode ver uma piscina que me faz passar vergonha!”, comenta.

A tutora ainda explica porque a raça ama colocar qualquer objeto na boca e fazer uma graça: “Antigamente, os caçadores precisavam de um cão que fosse ótimo nadador, dócil e que tivesse uma mordida macia para realizar a busca das aves abatidas nos rios e lagos, trazendo a ave de volta à superfície, sem danificar a carne. Por isso, eles amam pegar tudo na boca e fazer aquela gracinha”.

Para Alfredo, o maior grude de Duda, a única coisa que importa é ele ser inserido na rotina da família e estar junto. Até mesmo na hora de resolver burocracias, no centro da cidade, ele não a deixa sozinha. “Ele sempre entra junto comigo. Caso o lugar não permita a entrada, ele fica dentro do carro esperando, com o ar- -condicionado ligado”, relata.

Além de companheiro de Duda, Alfredo é do “povo”’, pois, toda semana, recebe algum convite de feira, inauguração de loja e evento solidário. Aliás, ao entrar no perfil do Instagram dele [@thegoldenalfredo] você irá se deparar com fotos e vídeos de registros que são roteirizados, editados e captados pela publicitária.

O “goldinho” não possui uma rotina fixa, pois sempre está passeando, conhecendo lugares diferentes e acompanhando a tutora. No entanto, existe uma coisa indispensável que Alfredo faz todos os dias: “acordar, levantar, puxar o meu travesseiro, levar para cama dele, deitar em cima e voltar a dormir. Ah… e os arrotões, depois de comer”, conta.

A influência do Alfredo nas redes sociais fez com que abrissem mais locais adeptos a cultura pet friendly (estabelecimento amigo dos animais domésticos) em Dourados e, com isso, a tutora se sente com o dever cumprido.

“Quando começamos, lembro que só havia uma cafeteria na cidade que sempre se intitulou pet friendly. Era muito difícil encontrar lugares para frequentar. Após os nossos conteúdos, as presenças, a visibilidade, aos poucos a cultura pet friendly foi se inserindo”.

Com esse “calorão” que anda fazendo em todo o Estado, entre os lugares que o golden mais fica, ultimamente, são piscinas, lagos, e parques. “Estamos mais na vibe ‘Alfredo raiz’, mas sempre tem um tempinho para um rolê pet friendly com os humanos”, finaliza Duda.

Serviço:

Para acompanhar as aventuras e a rotina do cão Alfredo, acesse o perfil do Instagram: @ thegoldenalfredo.