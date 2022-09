Semana começa com chuva tímida e máxima de 42ºC em MS

A manhã desta segunda-feira (19) começou com uma leve chuva, que pegou muitos campo-grandenses de surpresa. Mas o volume de chuvas não deve ser grande na Capital e sim no sul do Mato Grosso do Sul, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O Instituto emitiu um alerta de tempestades nível amarelo, ou seja, de perigo potencial, para 16 municípios do extremo sul. O alerta vale até as 10 horas de hoje, com chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Mas mesmo com a leve chuva, o calor continua presente em todo o Estado, com máxima prevista para até 42ºC em Corumbá, 37ºC em Porto Murtinho e Água Clara, e 36ºC em Aquidauana.

Em Campo Grande o tempo amanheceu com céu nublado e mínima de 20ºC. Os ventos chegaram a 27 km por hora com umidade relativa do ar em 53%. A máxima pode chegar aos 33ºC.

Uma nova frente fria deve atingir MS, com início na quinta-feira. As mínimas podem chegar aos 9ºC em Ponta Porã, Iguatemi, Paranhos e Sete Quedas, 10ºC em Aral Moreira e Amambai, 11ºC em Eldorado e Itaquiraí, 13ºC na região de Porto Murtinho, 15ºC em Campo Grande e 16ºC em Corumbá.