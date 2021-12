Selfie perfeita para o fim de ano? Veja dicas para uma boa foto com fogos de artifício

Com a chegada das festas do fim de ano, as pessoas se animam para tirar aquela foto especial com os fogos de artifício aparecendo no fundo, mas acabam se frustrando devido a má qualidade da foto. Nisso, perdem efeito especial. Se você já está pensando em mobilizar toda a família para o clique “dos sonhos”, pode ir acalmando o coração porque O Estado Online recolheu algumas dicas das redes sociais para mandar bem nas fotos. E é uma moleza.

Com o avanço da tecnologia e edição de imagens, principalmente da fotografia digital, ficou ainda mais fácil ter uma selfie arrasadora sem que os fogos de artifício fiquem “borrados” ao fundo. Na Play Store (Android) ou Apple Store (iOS), basta procurar por um aplicativo “profissional” de edição de fotos que tenham embutido a função de remoção do fundo de imagem.

Enquanto baixa o app, aproveite para procurar na internet uma foto de queima de fogos. Selecione e faça o download da que mais te agradar.

Se você já escolheu o look de Natal ou Réveillon, é hora das poses! Porém, antes de mais nada, não esqueça que o melhor horário das selfies é por volta das 20h, pois o céu já se encontra bem escuro.

As melhores poses são com a câmera voltada no sentido de baixo para cima – isto é, pegando boa parte do corpo. Caso esteja acompanhada, aproveite para beijar ou dar as mãos com o “boy”. Agora, se estiver sozinha, pode fazer a pose que valorize o “corpão”. Não se esqueça de deixar um espaço sobrando acima da cabeça, que é onde vai ser inserida os fogos.

Depois dos cliques e com o aplicativo instalado, é aí que começa a “mágica”: abra o app, selecione uma das fotos que tirou. Em seguida, com a selfie aberta, aperte “+ foto” para adicionar a imagem de queima de artifícios previamente baixada. Posicione a foto em cima da cabeça e aperte em “Remover fundo” ou “Remove BG” (do inglês background). Aí é só “Mesclar” e pronto: a sua foto com a queima dos fogos de artifício estará perfeita, sem vulto ou qualquer borrão. Agora é só salvar e postar nas redes sociais.