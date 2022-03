Segunda rodada do hexagonal do Campeonato Sul-Mato-Grossense acontece hoje

Os três jogos da segunda rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol – Série A 2022, serão todos realizados hoje (23), a partir das 15h, horário em que a SER Chapadão (SERC) x recebe o Aquidauanense Futebol Clube, no seu Estádio. As duas equipes foram derrotadas na rodada de abertura da fase.

A rodada prossegue às 19h30, em Naviraí, onde o Operário FC defende a liderança da fase contra o time local, o CE Naviraiense, atual vice-líder, que por sua vez tenta assumir a ponta da classificação. Ao contrário do jogo da tarde, os dois times vêm de vitória e apenas o saldo de gols os deixam em posições diferentes.

Meia hora depois começa o confronto de CREC (Costa Rica Esporte Clube) e Dourados Atlético Clube. O jogo está marcado para as 20h, em Dourados, onde o time local também busca a reação contra o terceiro colocado da fase (também vem de vitória, mas com menor saldo de gols), que é o dono da melhor campanha na competição, se considerada a primeira fase.

Rodada passada

Na primeira rodada do hexagonal, Costa Rica e Naviraiense venceram fora de casa. O único a vencer em seus domínios foi o Operário, que goleou a Serc (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão), por 4 a 0, no Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão), no final de semana.

Com informações da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul