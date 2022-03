Período de matrículas na UEMS encerra hoje

Candidatos convocados na 2ª chamada do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), e aprovados no Vestibular UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), podem realizar a matrícula de forma presencial ou remota até esta quarta-feira (23).

A matrícula presencial pode ser feita diretamente na Coordenadoria do Curso selecionado, no horário das 12 às 18 horas dos dias 14 a 18 de março e 21 a 23 de março.

Os estudantes que optarem pela matrícula remota devem enviar os documentos listados no Edital para o e-mail da coordenação do curso que foi convocado.

Entre os documentos exigidos estão: CPF, RG, Título de Eleitor (facultativo para menores de 18 anos), Certificação de quitação eleitoral, Documento militar (obrigatório para maiores de 18 anos, do sexo masculino, mas facultativo aos indígenas), uma foto 3×4 e comprovante de Vacinação contra a COVID 19.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas na Coordenadoria do Curso de Graduação do curso escolhido, pela Divisão de Ingresso Discente ([email protected]) ou pela Diretoria de Registro Acadêmico ([email protected]). Ou no site: www.uems.br/ingresso.