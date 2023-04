Segunda-feira começa com sol e possibilidade de chuva em MS

A previsão do tempo para esta segunda-feira (24) é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não estão descartadas pancadas de chuva nas regiões Central, Bolsão e Norte.

Na Capital, o dia amanheceu com sol entre nuvens e temperaturas amenas, e a meteorologia registra mínima de 19ºC e máxima de 29ºC. O volume de chuva esperado é de até 18 mm.

Na região sul do Estado as máximas previstas são de 26ºC em Ponta Porã, Ivinhema e Dourados, e 27ºC em Eldorado. Na região pantaneira os termômetros podem atingir os 30ºC em Coxim e Aquidauana, 31ºC em Corumbá e 31ºC em Porto Murtinho.

Outras máximas previstas para início de semana são de 26ºC em Nova Alvorada do Sul e Bataguassu, 27ºC em Três Lagoas, Maracaju, Rio Brilhante e Costa Rica, e 29ºC em Bonito.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue até o fim da manhã de hoje com alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). O aviso vale para os municípios de Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

