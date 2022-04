Santa Missa com Ritos Penitenciais será celebrada hoje

Na noite de hoje (12), às 19h será celebrada a Santa Missa com Ritos Penitenciais no Santuário Estadual da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A missa faz parte da programação da Semana Santa, que celebra a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo para Igreja Católica.

As celebrações tiveram início no domingo (10), com o chamado Domingo de Ramos que recorda a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Para celebrar o dia, foram realizadas a Procissão com Ramos e a Santa Missa, durante diversos horários do dia. A Semana Santa se encerra no próximo domingo (17), de Páscoa, com a ressurreição de Jesus.

Durante a semana, ainda estão previstas diversas celebrações e atividades, confira a programação abaixo:

Quarta- feira (13.04): Santa Missa – 06h, 12h e 21h / Confissão e Novena – 06h às 23h

Quinta-feira (14.04): Santa Missa da Ceia do Senhor – 19h / Adoração ao Santíssimo Sacramento – 21h às 23h

Sexta-feira (15.04): Adoração ao Santíssimo Sacramento – 07h às 15h / Celebração da Paixão do Senhor – 15h / Veneração do Cristo morto – 16h30 / Via Sacra Processional e Canto do Perdão – 19h

Sábado Santo (16.04): Santa Missa da Vigília da Páscoa na Ressuirreição do Senhor – 19h

Domingo de Páscoa (17.04): Santa Missa – 7h, 10h, 16h, 18h e 20h / Benção Apostólica com Indulgência Plenária por Ocasião do Ano Jubilar do Perpétuo Socorro – 10h