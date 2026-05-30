Saiba como usar o FGTS para renegociar dívidas pelo Novo Desenrola Brasil

Trabalhadores podem utilizar parte do saldo do fundo para quitar ou reduzir débitos bancários com descontos de até 90%
Os trabalhadores já podem utilizar parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para renegociar dívidas em atraso por meio do Novo Desenrola Brasil. A medida entrou em vigor nesta semana e tem como objetivo ajudar na redução da inadimplência.
A expectativa do Governo Federal é que a modalidade movimente até R$ 8,2 bilhões em recursos do FGTS.
Quem pode participar?
Podem aderir ao programa trabalhadores formais que:
>> Recebam até cinco salários mínimos (R$ 8.105 em 2026);
>> Possuam dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026;
>> Tenham débitos com atraso entre 91 e 720 dias.
Entram na renegociação dívidas de cartão de crédito, cheque especial e Crédito Direto ao Consumidor (CDC).
Quanto do FGTS pode ser usado?
O trabalhador poderá utilizar:
>> Até 20% do saldo disponível no FGTS; ou
>> Até R$ 1 mil.
Será considerado o maior valor entre as duas opções.
As contas ativas e inativas podem ser utilizadas, com prioridade para os recursos das contas inativas.
Quais são as condições?
O Novo Desenrola Brasil oferece:
>> Desconto de até 90% sobre a dívida;
>> Juros de até 1,99% ao mês;
>> Parcelamento entre 12 e 48 vezes;
>> Possibilidade de unificar diferentes débitos em uma única negociação.
Como aderir?
O primeiro passo é autorizar o acesso ao saldo do FGTS pelo aplicativo oficial do fundo.
Depois da autorização:
- Acesse o aplicativo FGTS e faça login com a conta Gov.br;
- Autorize o compartilhamento das informações com as instituições financeiras;
- Procure o banco onde possui a dívida;
- Solicite a adesão ao Novo Desenrola Brasil;
- Aguarde a formalização da renegociação.
Segundo o Ministério da Fazenda, os bancos poderão consultar o saldo disponível por até 90 dias.
O que muda para quem aderir?
Quem utilizar o FGTS para renegociar dívidas terá suspensos temporariamente os novos saques anuais e as antecipações do saque-aniversário até a recomposição do saldo utilizado.
A formalização da operação será feita de forma digital, sem necessidade de comparecimento às agências da Caixa Econômica Federal. Após a conclusão da renegociação, a Caixa fará a transferência dos recursos diretamente para a instituição financeira responsável pela dívida.
** Com Agência Brasil
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