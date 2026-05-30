Saiba como usar o FGTS para renegociar dívidas pelo Novo Desenrola Brasil

Trabalhadores podem utilizar parte do saldo do fundo para quitar ou reduzir débitos bancários com descontos de até 90%

Os trabalhadores já podem utilizar parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para renegociar dívidas em atraso por meio do Novo Desenrola Brasil. A medida entrou em vigor nesta semana e tem como objetivo ajudar na redução da inadimplência.

A expectativa do Governo Federal é que a modalidade movimente até R$ 8,2 bilhões em recursos do FGTS.

Quem pode participar?

Podem aderir ao programa trabalhadores formais que:

>> Recebam até cinco salários mínimos (R$ 8.105 em 2026);

>> Possuam dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026;

>> Tenham débitos com atraso entre 91 e 720 dias.

Entram na renegociação dívidas de cartão de crédito, cheque especial e Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

Quanto do FGTS pode ser usado?

O trabalhador poderá utilizar:

>> Até 20% do saldo disponível no FGTS; ou

>> Até R$ 1 mil.

Será considerado o maior valor entre as duas opções.

As contas ativas e inativas podem ser utilizadas, com prioridade para os recursos das contas inativas.

Quais são as condições?

O Novo Desenrola Brasil oferece:

>> Desconto de até 90% sobre a dívida;

>> Juros de até 1,99% ao mês;

>> Parcelamento entre 12 e 48 vezes;

>> Possibilidade de unificar diferentes débitos em uma única negociação.

Como aderir?

O primeiro passo é autorizar o acesso ao saldo do FGTS pelo aplicativo oficial do fundo.

Depois da autorização:

Acesse o aplicativo FGTS e faça login com a conta Gov.br; Autorize o compartilhamento das informações com as instituições financeiras; Procure o banco onde possui a dívida; Solicite a adesão ao Novo Desenrola Brasil; Aguarde a formalização da renegociação.

Segundo o Ministério da Fazenda, os bancos poderão consultar o saldo disponível por até 90 dias.

O que muda para quem aderir?

Quem utilizar o FGTS para renegociar dívidas terá suspensos temporariamente os novos saques anuais e as antecipações do saque-aniversário até a recomposição do saldo utilizado.

A formalização da operação será feita de forma digital, sem necessidade de comparecimento às agências da Caixa Econômica Federal. Após a conclusão da renegociação, a Caixa fará a transferência dos recursos diretamente para a instituição financeira responsável pela dívida.

** Com Agência Brasil

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