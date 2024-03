Sabadou com altas temperaturas e baixa umidade de ar em todo o Estado

Mato Grosso do Sul enfrentará um sábado atípico, com temperaturas significativamente acima da média para a época do ano. O destaque da previsão do tempo, elaborada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), é a presença de sol e variação de nebulosidade, fenômeno atribuído à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica em médios níveis, que inibe a formação de nuvens na região.

A combinação do calor intenso com a influência desse sistema meteorológico resulta em baixos valores de umidade relativa do ar, variando entre 15% e 35%. Diante desse cenário, especialistas recomendam medidas de precaução, como a ingestão frequente de líquidos, a umidificação dos ambientes e a evitação da exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Na capital, Campo Grande, a mínima prevista é de 26°C, enquanto a máxima atinge expressivos 37°C. Em Dourados, a temperatura inicial é de 23°C, podendo alcançar 38°C ao longo do dia. Na região Sul do estado, as cidades de Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 24°C, com máximas respectivas de 35°C e 36°C.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas apresentam mínimas de 27°C e máximas de 38°C e 39°C, respectivamente. Na região Norte, as temperaturas em Coxim variam entre 26°C e 39°C.

Na região pantaneira, Corumbá inicia o dia com 29°C, alcançando 38°C à tarde. Aquidauana tem mínima de 27°C e máxima de 40°C. No sudoeste do Estado, Porto Murtinho registra mínima de 28°C e atinge 39°C nos horários mais quentes do dia.

Diante dessas condições climáticas excepcionais, a população sul-mato-grossense é instada a adotar medidas preventivas para enfrentar o calor intenso e a baixa umidade, visando a preservação da saúde e o bem-estar.

