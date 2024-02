Rosana Leite assume Saúde na Capital com críticas de Carlão

Sandro Benites deixa a Sesau e volta à Câmara para disputar eleição

Após reunião realizada entre a prefeita Adriane Lopes e o secretário da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) Sandro Benites, ficou definido que na próxima semana, Sandro retoma seu mandato como vereador (Patriota), na Câmara Municipal de Campo Grande e quem assume a pasta será a adjunta, Rosana Leite.

Com a mudança na estrutura da Sesau, o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão (PSB) acredita que a indicação da nova titular da pasta teve um revés de buscar apoio de Bolsonaro e que a saúde da Capital vai piorar.

A saída de Sandro já estava planejada, por conta do seu objetivo de disputar mais um mandato como vereador nas eleições de 2024. No entanto, o secretário esperava adiar sua saída por mais tempo e ficar na função até no começo de abril, limite máximo permitido pela legislação eleitoral. Mas, a prefeita já havia declarado que preferia que os secretários que tivessem intenção de se candidatar desocupassem seus cargos nos primeiros meses deste ano. Procurado pela reportagem do jornal O Estado, o secretário não quis confirmar a data oficial da sua saída da Sesau. “Vamos aguardar a publicação em Diário Oficial”, declarou Sandro Benites.

A expectativa é que ele retome oficialmente seu mandato como vereador na primeira sessão legislativa do ano, que acontecerá na próxima terça-feira, 6 de fevereiro. Com seu retorno, quem perde o cargo é o vereador Paulo Lands (Patriota), que também deve se candidatar na próxima eleição.

Rosana Leite

No encontro também ficou definido que a secretária-adjunta Rosana Leite, assume a pasta. A adjunta, substituiu Sandro, que estava de férias no mês de janeiro. Aldecir Dutra de Araújo, que já ocupou diversos cargos da área da Saúde será o adjunto na Sesau.

Formada em Medicina na UFMS, (1997), Rosana fez residência médica em Cirurgia Geral pelo Hospital do Servidor Público Municipal (SP) e em Cirurgia Oncológica no Hospital AC. Camargo. Ela possui título de especialista em Cirurgia de Cabeça e Pescoço pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. A médica ainda foi professora da faculdade de Medicina da UFMS e cirurgiã de Cabeça e Pescoço do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. De 2017 a 2018, Rosana foi secretária-executiva da Comissão Nacional de Residência Médica no Ministério da Educação. Também foi diretora do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (2019), até ser nomeada pelo Ministério da Saúde, para o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, em 2021. Sua ida para Sesau como secretária-adjunta foi anunciada no final de 2022, onde permaneceu até o momento.

No seu lugar, deverá assumir como secretário-adjunto da Sesau, Aldecir Dutra de Araújo. Dutra é esposo da suplente de vereadora nas eleições de 2020, Soninha da Saúde (Patriota), que atualmente, comanda a ouvidoria da Sesau e tem proximidade com a prefeita Adriane Lopes (PP).

Presidente da Câmara

O vereador Carlos Augusto Borges, Carlão do PSB, durante entrevista à Capital FM, deixou claro que a nomeação de Rosana Leite para assumir a pasta de Saúde em Campo Grande, nada mais é do que um agrado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em busca de apoio para a reeleição de Adriane Lopes em outubro.

Carlão foi explícito e disse desconhecer o trabalho de Leite. “Se eu nomear fulano, talvez beltrano venha aqui para apoiar minha reeleição. Então, essa nomeação na Secretaria de Saúde, da senhora que está entrando é nesse sentido, eles querem agradar o Bolsonaro e nomearam essa senhora. Ela foi do Regional, não tenho números que falam que ela foi uma boa diretora, desconheço. Na Sesau está faltando um gestor. Nessa mudança, não sou a prefeita, ela não conversou comigo, não sou Executivo e não tenho a ver, quem tem a caneta é a Adriane, minha amiga. Mas essa nomeação, para mim vai piorar. Com o Sandro ainda andava e não deu certo. Mas ela não vai andar, vai ficar no gabinete e vai piorar a saúde de Campo Grande com certeza”,desabafou Carlão.

