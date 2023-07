Relacionamentos abusivos terminam em feminicídio, alerta delegada

Na manhã desta segunda-feira (3), a delegada Elaine Benicasa falou a respeito dos feminicídios ocorridos desde o início do ano e salientou que 100% são consequência de relacionamentos abusivos e defendeu o registro de boletins de ocorrência e pedidos de medida protetiva.

“Primeiro sinal a um relacionamento abusivo procure ajuda e denuncie, porque eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser a próxima vítima” defendeu a delegada.

Elaine durante a coletiva com a imprensa disse que os dois últimos casos ocorridos na Capital nenhum dos dois haviam registros contra os autores.

O último caso aconteceu no sábado (1), na Capital, quando uma mulher de 19 anos terminou morto com 15 facadas de forma cruel na calçada em frente da casa que estavam.

Até o presente momento foram registrado cinco casos de feminicídios sendo quatro ocorridos por facadas e um com arma de fogo.

