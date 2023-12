Refis: prazo para aderir aos descontos e quitar dívidas termina hoje

O prazo para quitar dívidas por meio do Refis vai até hoje, sexta-feira (15). O Programa de Pagamento Incentivado (PPI) permite o parcelamento e quitação de débitos inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, e com exigibilidade suspensa ou não com descontos e está disponível para pessoas físicas e jurídicas.

Os descontos e redução de taxas podem chegar até 90% nos juros incidentes sobre as dívidas por meio do Refis.

Os campo-grandenses podem aproveitar para realizar o pagamento parcelado. Caso optem por dividirem 6 parcelas mensais e consecutivas, a remissão é de 70%; E para quem optar por 12 parcelas a remissão será de 40%.

O Programa de Pagamento Incentivado (PPI) começou no dia 13 de novembro e até agora, com pouco mais de um mês de campanha, cerca de 49 mil pessoas já tiveram suas dívidas renegociadas. E, destas dívidas, aproximadamente R$ 32 milhões de reais foram arrecadados pela prefeitura por meio do Refis.

O programa só não inclui quitações de dívidas provenientes de multas de trânsito ou multas ambientais.

Nesse ano, para incluir o público, a Central de Atendimento ao Cidadão localizada na rua Marechal Rondon, n°2655, Centro conta com um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) disponível para atender aos clientes surdos e deficientes auditivos.

Serviço

O contribuinte interessado em ter sua dívida quitada tem as opções de atendimento presencial e online.

O atendimento presencial acontece na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, no Centro da Capital, no horário das 8h às 16h.

Caso opte por atendimento online, é só acessar o site https://refis.campogrande.ms.gov.br/. Ou entrar em contato pelo Whatsapp nos números 98471-0487 e 98478-8873 ou pelo telefone 4042-1320.

O pagamento pode ser feito por pix, cartão de crédito ou débito presencialmente, ou nas agências bancárias para renegociações online.

