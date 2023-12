Confira a coluna “Conectado”

Instituto

O presidente tucano, Reinaldo Azambuja (PSBD-MS), e o secretário Sergio de Paula (PSDB-MS) anunciaram o secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania e atual primeiro suplente do partido, Marcelo Miranda, para comandar a presidência do ITV (Instituto Teotônio Vilela). Desde a sua fundação, em 1995, o Instituto Teotônio Vilela dedica-se a compartilhar e aperfeiçoar uma política social- -democrata no país, por meio de cursos, seminários, encontros e palestras. É uma instituição sem fins lucrativos, com sede em Brasília e presente em 26 Estados, sendo um espaço para discutir sobre diversas áreas da administração pública: agricultura, ciência e inovação, combate à corrupção, economia, educação, infraestrutura, saúde, segurança pública, entre outras.

Segundo Reinaldo Azambuja: “O papel do novo presidente será de estimular uma formulação de políticas públicas justas. O ITV busca contribuir com um futuro melhor para o Brasil, por meio de debates com aqueles que queiram pensar junto conosco. Juntos, pensamos no Brasil e aqui no Estado, a meta é formar lideranças e bons gestores, para entregar serviços e obras de qualidade para a população”, finalizou.

Em nível nacional, o Instituto Teotônio Vilela elegeu o ex-candidato a presidente e deputado federal, Aécio Neves (PSDB-MG), para ser o presidente do órgão de formação política do Partido da Social Democracia Brasileira. Na posse, Aécio Neves destacou que o órgão será valioso para ajudar o partido a recuperar o protagonismo na cena política nacional. O presidente do PSDB Nacional, Marconi Perillo, também participou do encontro e parabenizou o mineiro pela nova função: “tenho certeza que Aécio Neves dará uma grande contribuição a esse braço tão importante do nosso partido. Com sua experiência política, Aécio será essencial para fomentar o bom debate político e a discussão em torno de ideias para as propostas que apresentaremos à sociedade brasileira, em 2024 e 2026, na eleição presidencial”.

Pesquisa

…E o governador Eduardo Riedel fecha o ano com aprovação em alta. Para os entrevistados, o que melhorou em seu governo, segundo 32,4% dos entrevistados, foram os programas sociais Mais Social e Energia Zero, enquanto 17,4% apontaram que foi uma boa administração. Além disso, eles citaram que foi a parceria com os municípios, para 15,2%, Inteligência do governador, para 12,4%, e a educação do governador, para 10,3%. Na sequência, aparecem o combate ao crime, para 8,8%, escolas em tempo integral, para 7,4%, resposta rápida aos incêndios, para 5,2%, obras, asfaltos e pontes, para 4,6%, investimento em saúde, para 3,5%, apoio à cultura e ao lazer, para 3%, e atenção com a Rota Bioceânica, para 2,4%, sendo que 2,2% apontaram outras questões e 10,8% não sabem ou não responderam. A pesquisa, realizada pelo Instituto Ranking, ouviu 3 mil pessoas, entre os dias 5 e 12 de dezembro de 2023, em 30 municípios de Mato Grosso do Sul. Riedel tem a aprovação de 81% da população do Estado, enquanto só 13% reprova e 6% não sabem ou não responderam.

Pet

A Uber lançou uma nova modalidade de corridas que vai permitir viagens com cães e gatos. O Uber Pet estará disponível em Curitiba e será expandido gradualmente, até a próxima semana, para outras Capitais, incluindo Campo Grande. Será permitido apenas um animal por corrida, que deverá estar acompanhado de um responsável. Para acessar o serviço, será necessário usar o Uber Reserve e agendar a corrida com pelo menos 30 minutos de antecedência. Para maior segurança, a companhia recomenda que os passageiros transportem os animais dentro de bolsas ou caixas de viagens com coleiras e focinheiras. O uso de toalhas também é recomendado, para preservar o veículo. A participação nessa modalidade é opcional aos motoristas parceiros, que deverão aceitar os novos termos e condições, caso queiram aderir.

Tempo

…E o governo federal corre contra o tempo. Além da reforma tributária, o governo quer aprovar, no Congresso, até o fim deste ano, a taxação das apostas esportivas e a medida provisória sobre a subvenção do ICMS. Apesar do grande barulho que vem sendo feito em torno da desoneração da folha pelos patrões, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o presidente Lula já aprovou a proposta alternativa à desoneração da folha de pagamento de 17 setores, que foi vetada no mês passado. “O presidente aprovou a maneira como estamos conduzindo as coisas. E não tratamos ainda com os líderes [partidários] sobre o assunto”, disse Haddad. “Desde o começo, eu falei: aprovada a reforma tributária, vamos resolver esse problema”, acrescentou o ministro, antes de divulgar a medida. As declarações ocorreram após encontro no Palácio do Planalto com Lula, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) e os líderes do governo no Congresso, senadores Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara, deputado José Guimarães.

