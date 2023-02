Recém-nascido é encontrado dentro de caixa no Jardim Aero Rancho

Moto-socorristas do Corpo de Bombeiros Militar socorreram, na tarde desta quarta-feira (01). um recém-nascido do sexo masculino abandonado em uma rua do bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Acredita-se que o menino nasceu na terça-feira (31), e foi abandonado no dia seguinte, dentro de uma caixa.

Segundo o Sargento Merlin, a criança foi encontrada por um rapaz, de 19 anos, que acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. “A criança estava com as vias aéreas liberadas e bastante chorosa. Em seguida, fizemos a limpeza do recém-nascido e aquecemos ele.”

Visto que o cordão umbilical já estava seco e com manchas de sangue, os bombeiros acreditam que o bebê nasceu, há pelo menos, 24 horas antes de ser encontrado. “Entretanto, Ele estava está bem e com movimento respiratório normal, apresentando bastante vitalidade . Tudo dentro da normalidade. Foi uma benção de Deus ele ainda estar vivo”, avalia Merlin.

De acordo com o Tenente da PM Sanches, em um primeiro exame realizado não foi encontrado nenhuma lesão. “A impressão é de que ele não demorou para ser encontrado e que, quem o abandonou, cuidou dele um pouco, nem que seja antes de deixá-lo.”

“Acho que ele já pode ser considerado um pequeno herói”, completa Sanches, informando que a criança foi encaminhada para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul para uma melhor avaliação dos pediatras.

Alternativas legais

O abandono de incapaz é crime, mas a adoção voluntária logo após o nascimento não. Existem alternativas legais para que as gestantes façam a entrega dos recém-nascidos de forma regular, como o Projeto “Dar a Luz”.

A alternativa consiste no atendimento da gestante ou puérpera que manifesta o desejo de entregar o filho para adoção; visa à orientação psicossocial e jurídica da gestante ou mãe para a tomada, livre e consciente, da decisão a respeito do destino da criança.

O Poder Judiciário é o órgão competente para gerir as questões referentes à entrega de uma criança e posteriormente o respectivo processo de adoção. Acesse também: Motociclista de 19 anos morre ao colidir com carreta na Capital

Com informações Rafaela Alves