Com alta temperatura, moradores em situação de rua buscam ajuda em centro de atendimento

Centro POP recebe 100 pessoas por dia em busca de ajuda contra o calor

Mato Grosso do Sul pode enfrentar a maior temperatura do ano e as máximas devem passar dos 40°C, em áreas das regiões Centro- -Oeste. Em Campo Grande, o cenário não é diferente, pois o calor escaldante tem feito os moradores de rua buscarem por atendimentos no centros de acolhimento.

O jornal O Estado percorreu alguns pontos da Capital, em busca dos moradores em situação de rua. Grande parte desse público tem procurado acolhimento no POP (Centro de Referência Especializado para a População).

Segundo o meteorologista Natálio Abraão, as maiores temperaturas registradas neste ano foram em 10 de agosto e em 11 de setembro, quando os termômetros chegaram aos 35ºC. “Qualquer valor acima disso é recorde no ano”, disse o meteorologista.

Sabrina Martins é psicóloga do Centro POP e afirma que, nesse período, passam pela unidade cerca de oitenta a cem moradores, em situação de rua, por dia. “Aqui, eles tem de quatro a cinco refeições por dia, além de higienização, podem tomar água gelada e lavar roupas. No final do dia, é feito o convite para a casa de abrigo”, explicou. Conforme o Climatempo, a temperatura superour os 36ºC, na tarde de ontem (19), na Capital.

Preservando a identidade, uma moradora de rua de 32 anos, que conversou com a reportagem, contou que há 10 anos vive em situação de rua e que em dias quentes como os atuais, ela sempre procura ajuda. “Não é facíl viver nas ruas com o calor e sol, passo o dia aqui no Centro POP, nesses dias de calor, gosto de tomar água gelada e lavar minhas roupas, só assim para aguentar”, concluiu.

A SAS (Secretaria de Assistência Social) informou que nos centros de atendimento à pessoa em situação de rua são oferecidos banho, comida, bebedouros com água gelada, local para lavar roupas, além de atendimento psicossocial.

A Prefeitura de São Paulo anunciou ontem (19) que irá desenvolver uma operação para auxiliar e minimizar os impactos à saúde das pessoas em situação de rua.

Segundo o comunicado, as ações receberam o nome de “Operação Altas Temperaturas”, a exemplo do que já ocorre durante o inverno na cidade, a Capital paulista deve registrar, nesta semana, máximas próximas ao recorde histórico de 37,8ºC, de 2014. Segundo a SMADS (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social), a partir desta quarta (20), haverá ações da gestão municipal para acolher a população de rua, como a instalação de 10 tendas de acolhimento espalhadas pela cidade, para a distribuição de água e bonés; disponibilização de ambulância referenciada para atendimento a casos de exposição ao calor, para atender as 10 tendas; colocação de ventiladores nos serviços de acolhimento.

Segundo a SMADS, as tendas também acolherão trabalhadores como gari e coletores, que passam o dia todo trabalhando nas ruas.

Riscos à saúde

Ontem (19), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja, em relação à umidade do ar, variando entre 20% e 12%, bem abaixo do indicado como ideal pela OMS (Organização Mundial da Saúde), de 50% a 80%. A Defesa Civil também informou que está emitindo mensagens com avisos climáticos. Para isso, é preciso que a população envie uma mensagem de texto com o CEP para o número 40199.

O clima seco, além de aumentar o risco de incêndios, potencializa os efeitos do álcool e das drogas, traz complicações para várias doenças, como hepatite e agrava a saúde das vias aéreas, podendo provocar episódios de sangramentos no nariz.

O médico otorrinolaringologista e coordenador do curso de medicina da Uniderp, Alexandre Cury, esclarece que, nessa época, com ar seco, falta de chuvas e aumento da concentração de poluentes, cresce o risco de agravar doenças respiratórias, infecções virais, problemas na pele e alergias. “As mucosas nasais estão mais sujeitas ao tempo seco, em razão da temperatura alta, que dilata os vasos sanguíneos, o que facilita seu rompimento. Além disso, há um ressecamento de toda a região, até mesmo da garganta”, esclarece. “Esses fatores provocam sangramentos nas narinas, com ocorrência maior em crianças e idosos”, complementa o professor.

Na ocorrência de sangramento nasal, evite ficar exposto ao sol e ao calor. Busque um lugar fresco; não vire a cabeça para trás, pois fará o sangue ser engolido, o que pode provocar náuseas e piorar o sangramento. O ideal é que se incline levemente a cabeça para a frente para que o sangue escorra com facilidade; faça compressas de água gelada ou gelo, na face e nuca. Hidrate as vias aéreas: há aplicadores próprios para a região nasal, que facilitam a lavagem do nariz, o que pode ser feito com uma solução caseira de água e sal. Beba bastante água; se o sangramento persistir, procure um médico.

Cuidado com a alimentação, hidratação e vestimenta

Com uma nova onda de calor atingindo Campo Grande, é muito importante ter consciência sobre quais cuidados relacionados à saúde devem ser tomados durante essa época. A exposição prolongada a altas temperaturas pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo queimaduras, insolação e a desidratação, por exemplo.

De acordo com a coordenadora do curso de enfermagem do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Sandra Demétrio Lara, é fundamental que a população esteja ciente desses riscos e adote medidas de precaução, para garantir seu bem-estar. “É essencial garantir uma boa hidratação, aplicar protetor solar constantemente, buscar ambientes frescos e vestir roupas leves. Lembre de nunca subestimar o calor e, ao adotar tais medidas, irá cuidar da sua saúde e minimizar os riscos associados a esse clima”, comenta a docente.

A professora listou algumas ações que podem ser realizadas no dia a dia:

Roupas adequadas: Opte por roupas leves, soltas e feitas de tecidos respiráveis, que permitam a evaporação do suor e a ventilação adequada. Evite roupas apertadas e tecidos sintéticos, pois eles podem reter o calor e aumentar a temperatura corporal.

Hidratação constante: Beber água regularmente é essencial para prevenir a desidratação. Mantenha-se hidratado ao longo do dia, mesmo se não sentir sede. Evite bebidas alcoólicas e com muita cafeína, pois podem contribuir para a desidratação.

Proteção solar: Use protetor solar com fator de proteção solar (FPS) adequado e aplique-o generosamente, em todas as áreas expostas da pele. Reaplique a cada duas horas, principalmente após suar excessivamente.

Alimentação saudável: Prefira refeições leves e frescas, como frutas, legumes e alimentos ricos em água, pois ajudam a manter a hidratação.

