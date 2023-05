Quinta-feira é marcada por dia seco, mas frente fria deve chegar a MS no fim de semana

O tempo segue em estabilidade nesta quinta-feira (25) em Mato Grosso do Sul, com predomínio de baixa umidade do ar e amplitudes térmicas, ou seja, temperaturas mais amenas na madrugada e ao amanhecer e gradativa elevação ao longo do dia.

Em Campo Grande, a mínima será de 18ºC e a máxima de 30ºC. Em Dourados, mínima de 15ºC e máxima de 30ºC. No Leste, Anaurilândia terá mínima de 16°C e máxima de 30°C. No Sul do Estado, mínima de 16°C e máxima de 29°C em Iguatemi; Ponta Porã terá mínima de 16°C e máxima de 28°C.

Em Corumbá, no Pantanal, e Porto Murtinho, no Sudoeste, as mínimas serão 22°C e máximas de 33°C. No Norte do Estado, Coxim registra 18°C de mínima e a máxima de 35°C. No Bolsão, Três Lagoas terá a mínima de 15ºC e a máxima de 31°C.

Nova frente fria

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempoe do Clima) a partir de sábado (27), há probabilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo devido à aproximação de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de umidade e a atuação de uma baixa pressão entre o Paraguai e Argentina que favorecem a formação de nuvens e chuva.

As chuvas devem se espalhar para praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul no domingo (28) e as áreas de instabilidade devem permanecer até a quarta-feira (31). São esperados acumulados de chuvas acima de 40 mm/24h, com destaque na região Sul do Estado.

Após isso, no início da próxima semana as mínimas terão queda e devem atingir os 10 °C em algumas cidades, como Paranhos e Aral Moreira. Em Ponta Porã, Bela Vista e Iguatemi os termômetros devem registrar 11 °C; já na Capital a mínima chega a 14 °C.