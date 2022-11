Quilo da cebola ultrapassa R$9 em Campo Grande

Por Evelyn Thamaris

Um dos temperos essências na comida, a cebola é a vilã da cesta básica desta semana, com quilo chegando a R$ 9,39 em supermercado de Campo Grande. O Jornal O Estado realiza semanalmente o levantamento de 28 itens que compõem a cesta básica do sul-mato-grossense, onde são visitados seis dos principais supermercados de Campo Grande.

Atacadão é o lugar que pratica o menor preço entre os comércios pesquisados, onde o quilo da cebola tem o custo de R$5,95, ao passo que o Nunes tem o preço mais elevado, chegando a R$ 9,39, contando com variação de 57,82% e preço médio de R$ 7,40 o Kg. A batata é encontrada entre R$4,79 e R$6,49, obtendo variação de 35,49%. Custo médio com base nos mercados pesquisados ficou em R$5,70.

A banana nanica registrou grande diferença (103,13%) entre comércios, a dica é pesquisar ante de comprar, já que no local mais em conta o custo é de R$6,39 o quilo, mais que dobrando o preço está o Nunes com registro de R$12,98. A média de gasto para o consumidor será de R$ 9,24.

Material de higiene e limpeza

Essenciais, a limpeza e higiene andam pesando no bolso do consumidor na Capital, prova disso é elevação acentuada do sabão em barra Ypê, contendo cinco unidades, que podia ser adquirido no início do mês de setembro por R$ 11,90 e atualmente chega R$ 25,98 em seu maior valor. A variação encontrada é de 81,67%, enquanto o custo médio calculado é de R$ 17,71.

O sabão em pó também não dá trégua no gasto, podendo ser comprado com valores que vão de R$ 19,90 a R$ 26,98 (Omo 1,6 Kg). A diferença de preços entre comércios contou com percentual de 35,58% e a média de despesa R$21,98 em Campo Grande.

Nos itens de higiene pessoal o cenário não é diferente, contado com creme dental Colgate a R$ 3,80 em seu menor valor e R$5,49 no maior, gerando média de desembolso de R$ 4,53 para o consumidor. Variação entre os locais pesquisados é de 44,47%.

O papel higiênico vem logo atrás chegando a custar R$ 30,69 (Neve/folha dupla com 12 rolos), no bolso do campo-grandense. No Forte o mesmo item sai por R$ 21,90. Contudo, no supermercado Nunes um produto equivalente (Cotton/ folha dupla 12 rolos) é vendido por R$17,98. Para adquirir o produto, o gasto médio será de R$ 25,99. Já a variação é de 40,14%.

Outros itens

Arroz de 5 Kg Tio Lautério é comercializado entre R$ 16,99 e R$ 19,95 com diferença de 17,41% entre os seis supermercados. O preço médio para aquisição do produto é R$18,36. Parceiro inseparável do arroz, o feijão (Bem Te-Vi/ 1 kg) é vendido por R$ 6,29 em seu menor preço no Fort Atacadista e R$ 7,59 no Comper. A Diferença de preço entre três lugares contou com diferença percentual de 20,66%%, enquanto o custo médio é de R$ 7,12. Todavia, no Pires o feijão Vô Tete (R$ 6,95) tem menor valor, seguido pelo Paquito (R$6,99) no Atacadão e o Saikura (R$7,35) no Assaí.

O óleo Concórdia de 900 ml obteve variação de 7,44%. Vendido com preços que vão de R$ 7,25 a R$7,79, encontrados respectivamente no Atacadão e o Nunes com custo médio de R$ 7,40. O café de 500 g, Três Corações, teve o menor preço encontrado no Fort (R$14,98) e o maior no Pires (R$18,90). O gasto médio ficou em R$ 17,04 e variação em 26,16%.