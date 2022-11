Na reta final do exame estudantes buscam alternativas para aliviar estresse

Especialista pontua a importância de manter a calma antes da prova

Por Brenda Leitte

Os dias 13 e 20 de novembro marcam o início de uma nova etapa na vida de 3.396.632 candidatos ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Só em Mato Grosso do Sul, 42.347 pessoas se inscreveram neste ano para realizar as provas impressas e outras 1.243 a versão digital. Com esta matéria, o O Estado dá início ao Especial Enem 2022, e a equipe de reportagem esteve no Colégio Raul Sans de Matos da FUNLEC de Campo Grande, saber das expectativas quanto a reta final para o Enem. Para muitos, encerra-se um ciclo de incertezas e inseguranças acerca dos seus estudos, após concluírem o ensino médio. Milhares de candidatos buscam nas universidades a oportunidade de construir o futuro profissional.

Tanto a versão impressa, quanto a digital do Enem serão aplicadas nos mesmos dias. No primeiro domingo de prova (13), serão aplicadas 45 questões de linguagens, sendo 40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol, além das 45 questões de ciências humanas. Ao todo, junto das 90 questões, também será dia dos estudantes escreverem a “famosa” redação.

De tema duvidoso, essa é a maior expectativa no primeiro dia de prova, já que o enredo da redação é o mais comentado ao longo do ano, com as diversas possibilidades. Embora todos estejam curiosos quanto ao tema, a base fundamental – independente de qual assunto será abordado – é saber as cinco competências exigidas na redação do Enem, e são elas: Domínio da modalidade formal da língua portuguesa; Compreensão da proposta de redação, com o uso de conceitos de várias áreas de conhecimento; Organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; Conhecimento de mecanismos linguísticos para construir uma argumentação; Elaboração de uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Já no segundo dia de prova, que será realizado em 20 de novembro, serão aplicadas as questões de matemática e ciências da natureza. Serão 45 questões de cada assunto, totalizando o número estipulado de 90 perguntas. Vale destacar, que é importante que os candidatos se atentem aos horários de fechamento dos portões, em Mato Grosso do Sul os portões dos locais de prova abrem ao meio-dia e fecham às 13 h. As provas começam às 13h30min

Os estudantes podem levar garrafas de água e lanches como chocolates, salgadinhos e frutas, por exemplo. O edital ressalta, porém, que quem não permitir que o fiscal vistorie o alimento pode resultar em eliminação.

Prova digital

Aplicada nas mesmas datas da versão impressa, a versão digital do Enem não é realizada em casa, mas sim no local indicado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), com os mesmos horários e regras da aplicação tradicional.

Manter o foco nas vésperas

Confiante quanto aos resultados que pode alcançar com esse Enem, o estudante Miguel Fernandes, de 17 anos, tem se empenhado nesta reta final. “É puxada a rotina de estudos, requer muita leitura nesse período, mas essa é a vida do vestibulando. Espero que seja uma boa prova, e que tenhamos um bom desempenho. Assinei uns kits de resumo das matérias, e o foco total desses últimos dias tem sido neles, além das aulas durante a semana. Acredito que teremos um bom resultado das provas, tanto no Brasil, quanto no meu meio social aqui” apostou Miguel nos colegas de turma.

Buscando alternativas para lidar com os últimos dias que antecedem o primeiro dia de prova, o aluno Rafael Luiz da Silva, de 17 anos, tem descarregado as energias nas atividades físicas. “Nas horas vagas tenho feito bastante atividade física, acho que é importante e acredito que ajude também no aprendizado. Pelo menos para mim tem funcionado assim. Estamos fazendo nossa parte de estudar e mergulhar a fundo nos conteúdos, então espero que caia o que realmente temos nos dedicado a aprender”, contou.

Acompanhando a trajetória dos alunos, o professor de Física há 30 anos Edson Duarte, de 56 anos, destacou alguns pontos importantes a serem considerados nessa etapa. “É preciso bastante calma nessa semana, e não encher muito a cabeça. Tendo foco e estudando de forma inteligente, é sucesso na certa. Tem resumos, que abordam a parte conceitual de cada conteúdo e matérias, o que facilita para não encher a cabeça deles, mas, ao mesmo tempo, trazer a memória tudo o que foi trabalhado com eles ao longo dos anos escolares”, destacou o professor do Colégio.

Ainda conforme “Chicão”, como é chamado pelos estudantes, nessa fase o que já foi aprendido já está na mente deles. O desespero de querer aprender de última hora não ajuda, pelo contrário, faz atrapalhar. “Converso com eles que agora é chegar na prova com calma, sem se apavorar, e interpretar as questões. É preciso ler com atenção, isso é o básico. Sem pressa de terminar, usando todo o tempo que é permitido, porque uma vez entregue a prova, acabou. Esse momento é único e precisa ser bem aproveitado”, ressaltou.

Já para a estudante Giovanna Martins, de 17 anos, o maior desafio não tem sido tanto os estudos, mas sim lidar com a ansiedade. “Tenho estudado, mas também tenho optado por não perder a cabeça. Estou cuidando, principalmente, da minha saúde mental nessa reta final, já que tenho muita ansiedade. Minha cabeça fica a mil, pensando em como vai ser, e como vai ficar, aí tento controlar um pouco. Com essa pressão, as responsabilidades de um futuro acadêmico, e até mesmo a conclusão do nosso ensino médio este ano, pesa bastante. Com isso, trabalho minha mente para ficar tranquila, para poder até lidar melhor com as inúmeras matérias que temos que chegar no dia sabendo tudo. Estudar e prestar atenção nas aulas é algo fundamental também, que me deixa mais tranquila quanto as coisas que aprendi ao longo dos anos”, detalhou a adolescente.

Apesar de ser o maior desafio enfrentado por Giovanna, a ansiedade se tornou um dos maiores rivais de muitos estudantes também. Considerada a maior inimiga durante a prova, a ansiedade pode, e deve ser controlada de maneira cautelosa. Ao contrário do que muitos alunos pensam, o Enem não é um “bicho de sete cabeças”, mas é preciso atenção ao lidar com a ansiedade para a prova, e também para o futuro da vida escolar.

Ansiedade na reta final

De acordo com o psicólogo Rodrigo Torraca, CRP – 14/07800-9, no caso dos estudantes que se preparam para o Enem, é importante observar como a ansiedade e outros aspectos emocionais se manifestam durante os estudos. “A ansiedade pode ser normal e é um indicador de doença subjacente somente quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e interferirem na vida cotidiana. Em épocas de eventos como Enem e vestibulares, as expectativas e pressão por resultados podem ser gatilhos que ativam a ansiedade. Atividade física, uma dieta saudável, sono regular e exercícios de relaxamento podem ajudar a reduzir essa condição”, explicou ao O Estado.

Para o psicólogo, alternativas de distração são opções viáveis nesse período de decisões. “Participar de um grupo de apoio, trocar e dividir as expectativas com amigos que também façam as provas, pode ajudar. Para controlar os sintomas de forma eficaz, é recomendável evitar a cafeína, o álcool (para aqueles que já são maior de idade) e a nicotina”, finalizou.