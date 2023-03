Quatro apostas de MS faturam quina de R$ 30 mil na Mega-Sena

Quatro apostadores de Mato Grosso do Sul faturaram prêmio de R$ 30.374,17 ao acertar cinco das seis dezenas em sorteio da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (11). Os números sorteados no concurso 2572 foram: 03 – 07 – 15 – 22 – 24 – 50.

De acordo com o rateio da Loterias Caixa, os sortudos realizaram apostas simples em lotéricas localizadas na região central de Campo Grande, Chapadão do Sul e Fátima do Sul. Vale ressaltar que outros 101 apostadores também levarão o prêmio em todo o país.

Na quadra, 99 apostas irão faturar meio salário mínimo extra de R$ 606,75. Do total, 40 foram realizadas na Capital. As informações sobre a quantidade de ganhadores e valores do sorteio estão disponíveis no portal da loteria. Clique aqui e acesse.

Próximo prêmio

O prêmio – Acumulado em R$ 16 milhões, o próximo sorteio da Mega será realizado na terça-feira (14), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Acesse também: Mensagem de Jesus do livro Ele e Eu, de Gabrielle Bossis, número marginal 1268