Quartas de final da Copa do Brasil começam com jogos de São Paulo e Flamengo

A Copa do Brasil entra em sua fase decisiva nesta quarta-feira (28) com os primeiros jogos das quartas de final. São Paulo e Flamengo entram em campo a partir das 20h30 (horário de MS) em confrontos que prometem agitar a competição.

No Estádio do Morumbi, em São Paulo, o Tricolor Paulista enfrenta o Atlético-MG no jogo de ida. A possível escalação do time comandado pelo técnico Luis Zubeldía conta com Rafael no gol; Rafinha, Arboleda, Ferraresi (ou Sabino) e Welington na defesa; Luiz Gustavo e Bobadilla como volantes; Wellington Rato, Luciano e Lucas no meio; e Calleri como referência no ataque.

O Atlético-MG, treinado por Gabriel Milito, deve começar a partida com Everson no gol; Saravia (ou Bruno Fuchs), Battaglia, Alonso e Arana compondo a defesa; Otávio, Alan Franco, Bernard, Scarpa e Paulinho no meio; e Hulk como atacante.

Enquanto isso, o Flamengo visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. O time carioca, sob o comando do técnico Tite, deve escalar Matheus Cunha no gol; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas na linha defensiva; Pulgar, Gerson e De La Cruz no meio; com Luiz Araújo, Michael (ou Léo Ortiz) e Bruno Henrique no ataque.

Rodada de jogos no Campeonato Brasileiro e no Feminino

Além das quartas de final da Copa do Brasil, a rodada desta quarta-feira também contará com confrontos atrasados pelo Campeonato Brasileiro. Às 18h30, o Cruzeiro enfrenta o Internacional, em jogo válido pela quinta rodada, enquanto Criciúma e Bragantino se enfrentam pela 19ª rodada. Ambos os jogos terão transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.

O Brasileirão Feminino também promete emoção com a definição de dois semifinalistas. Às 14h30, o Palmeiras encara o Cruzeiro em Jundiaí (SP), e a Ferroviária recebe o Internacional em Araraquara (SP). O Corinthians já garantiu sua vaga na próxima fase.

Confira os horários e transmissões dos jogos de hoje:

Brasileirão

– 18h30: Cruzeiro x Internacional – Sportv e Premiere

– 18h30: Criciúma x Bragantino – Premiere

Copa do Brasil

– 20h30: São Paulo x Atlético-MG – Sportv, Premiere e Amazon Prime

– 20h30: Bahia x Flamengo – Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime

Brasileirão Feminino

– 14h30: Palmeiras x Cruzeiro – Globo e Sportv

– 14h30: Ferroviária x Internacional – Sportv

A noite promete ser agitada para os fãs de futebol, com disputas emocionantes em campo em todas as categorias.

