Quarta-feira segue com previsão de chuvas para diversas regiões de MS

Mesmo com o calor e as altas temperaturas, a quarta-feira (18) segue com chuvas intensas, principalmente a partir do período da tarde em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Na região do Pantanal, Corumbá e Aquidauana registram mínimas de 23/24°C e a máxima pode chegar até 32°C. No sudoeste, Porto Murtinho terá mínima de 24°C e máxima de 31°C.

No centro do estado, em Campo Grande e Dourados espera-se a mínima de 21°C e máxima de 30°C. Nessas cidades terá sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuvas podem ocorrer à tarde e à noite.

Na região de fronteira com o Paraguai, Ponta Porã pode chegar até os 28°C. No leste, Anaurilândia terá mínima de 22°C e a temperatura sobe no final da tarde até os 32°C. Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém o alerta laranja, ou seja, de perigo, para chuvas intensas para o Estado, com possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

A tarde de ontem (17) foi marcada por chuvas que alagaram diversas regiões de Campo Grande.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão o bairro mais atingido pelo alagamento foi do UPA Universitário que registrou o índice de 53,8mm, seguido pelo bairro Vila Popular com 33,8mm, Carandá Bosque e região do shopping Campo Grande registrou 15,8mm e o Vila Santa luzia 7,6mm.