Natura tem metas para zerar as emissões próprias de carbono até 2030

A Natura sempre foi uma marca reconhecida por suas missões ligadas ao meio ambiente e sua conservação, em especial, da Amazônia, bioma prioritário da empresa. Inclusive a marca está há 25 anos na região. Agora, a Natura tem a ambição de se tornar um negócio regenerativo até 2050, ou seja, gerar valor para além do lucro, impactando positivamente a sociedade e o planeta. Segundo o presidente João Paulo Ferreira, a “ambição” foi anunciada durante a COP29, em Baku, no Azerbaijão. “Entendemos que temos a capacidade de gerar uma transformação sistêmica por meio do nosso modelo de negócios e, por isso, revisitamos nossa Visão 2050 para assumir metas mais ambiciosas e promover a regeneração climática, social e ambiental nos próximos 25 anos”, assegurou o CEO durante encontro com a imprensa em São Paulo, na última semana, que o Jornal O Estado esteve presente.

A marca também lançou neste ano de 2024 o Plano de Transição Climática e a expectativa é antecipar em duas décadas as metas para zerar as emissões próprias de carbono até 2030. “Esta é uma forma de mostrarmos à indústria e à sociedade de que sustentabilidade e lucro precisam morar debaixo do mesmo teto. Para isso, vamos contar muito com vocês em 2025, quando teremos uma ótima oportunidade de continuar levando esse importante tema à sociedade. Assim como a Rio-92 foi palco da discussão sobre as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade, no ano que vem a cidade de Belém volta a nos colocar no centro dessa discussão com a COP30, refletindo um momento muito importante do tempo que estamos vivendo”, reiterou João Paulo.

Atuação Amazônia

O estado do Pará vai receber a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, COP30, a ser realizada na capital Belém, em novembro de 2025. Com isso o ano que vem será da região Norte do país, que inclui, justamente, a Amazônia, essa floresta que desempenha um papel fundamental no equilíbrio climático e na existência do planeta. “O ano de 2025 será o ano da Amazônia. Uma região na qual a Natura está presente há 25 anos, com um modelo de negócios sustentável, atuando em parceria com as comunidades locais e impactando positivamente mais de 10 mil famílias. Ao lado delas, conservamos mais de 2,2 milhões de hectares de floresta”, afirmou o presidente.

Para o próximo ano, a marca que celebrou neste ano 10 anos da fábrica em Benevides, próxima a Belém, vai celebrar a ampliação do Núcleo de Inovação, conhecido como Nina, onde há mais de uma década são desenvolvidas pesquisas. “A Amazônia e suas comunidades seguem como protagonistas de nossos negócios, e de nossas metas para 2030. Dada a importância deste bioma para o planeta, é fundamental atuar junto às comunidades locais para impulsionarmos, juntos, a sociobioeconomia, transferindo tecnologia e promovendo o desenvolvimento desses territórios por meio do acesso à inovação e à cooperação técnica e científica”, finalizou.

Mato Grosso do Sul

A Natura tem trabalhado para estar cada vez mais próximo do seu público e isso em cada canto do Brasil. Com Mato Grosso do Sul não seria diferente. Inclusive em entrevista, o vice-presidente da Natura e Avon, Agenor Leão, garantiu que a marca tem ações previstas para o próximo ano para o Estado. “A gente tem feito cada vez mais ações regionais. A nossa rede é muito distribuída pelos estados e as redes, na ponta, têm autonomia para fazer. Mas essa atuação mais local de identificar eventos locais para a gente estar presente, a gente tem testificado cada vez mais. E especificamente para o estado do Mato Grosso do Sul, ano que vem tem novidades bem interessantes do ponto de vista, inclusive, a gente tem acionado creators locais, pessoas locais para representar a marca. Isso tem tido muita potência”, ressaltou.

Crescimento da marca

2024 foi o ano em que a Natura operou de forma efetiva em conjunto com a Avon, após integração dos negócios em agosto do ano passado. Segundo Agenor, foi um ano muito produtivo e que a marca pode colher muitos “frutos”. “A receita líquida da Avon no Brasil cresceu 14% no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Ou seja, a marca vem se estabilizando no mercado, enquanto a Natura segue crescendo, a receita líquida aumentou 19,4% em relação ao mesmo período de 2023. Esses números são reflexo do sucesso da nossa estratégia de negócios e de muitos lançamentos incríveis, como alguns desses produtos deliciosos que vocês estão vendo neste evento”.

Ainda conforme o vice-presidente, a marca gerou renda a mais de um milhão de pessoas e ainda aumentou o número de lojas espalhadas pelo Brasil. “Ampliamos a nossa presença no varejo. Inclusive, nesta semana inauguramos a milésima loja da Natura, e o varejo da marca está presente em todos os estados brasileiros. Foram 153 novas lojas este ano, o que dá, mais ou menos, uma loja a cada dois dias úteis. Também chegamos aos marketplaces ao abrir a loja própria da Natura no Mercado Livre. Já a Avon também entrou no varejo, na rede Soneda, aqui em São Paulo. Tem sido muito interessante ver como os consumidores vibram ao ver a Avon no varejo, então podem esperar mais novidades em relação a isso”, assegurou Leão.

O país movimenta só com o mercado de cosméticos R$57 bilhões por ano e de acordo com a Kantar, a Natura é a maior fabricante de presentes de Higiene Pessoal e Beleza nos lares brasileiros. “Com isso em mente, preparamos para esse Natal mais de 90 opções de presentes, com categorias que atendem a todos os gostos, estilos e orçamentos, garantindo que o espírito de Natal Natura chegue a todos os cantos do país”, declarou.

