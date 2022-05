PT oficializa pré-candidatura de Lula à presidência com Alckmin como vice

O PT (Partido dos Trabalhadores), oficializou hoje (7) a pré-candidatura à presidência da república do ex-presidente Lula, que concorrerá ao pleito junto ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), como vice. Lula é apontado como um dos fortes candidatos a vencer as eleições presidenciais deste ano.

Além de Alckmin, que participou virtualmente por estar com COVID-19, o evento contou com lideranças dos partidos que apoiam a candidatura, como PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede, além de centrais sindicais, movimentos sociais, artistas, influenciadores e a militância dos partidos.

Por vídeo, Alckmin destacou que nenhuma divergência do passado ou eventuais discordâncias futuras serão motivos para deixar apoiar o retorno de Lula à presidência.

“É com muito orgulho que faço isso com respaldo, confiança e participação do meu partido”, declarou.

Na ocasião, Lula enfatizou a importância de conseguir juntar diferentes forças políticas progressistas em torno de uma campanha. “Eu e todos que estão juntos comigo temos uma causa que é restaurar a soberania do Brasil e do povo brasileiro”, disse.

“Vamos ter que fazer isso novamente e para isso apresento o imenso legado do nosso governo. Fizemos muito, mas tenho consciência de que ainda é preciso e possível fazer muito mais”, completou o ex-presidente.

Coligação

Neste ano, o PT se uniu ao PCdoB e PV para formar uma federação partidária que disputará a eleição de 2022. A federação partidária prevê a união das siglas pelos próximos quatro anos em âmbito nacional, estadual e municipal e são equiparadas a partidos políticos.

Enquanto o PSB, partido Alckmin, formou uma coligação com os petistas, que também conta com o Solidariedade, Rede e Psol. Vale ressaltar que as coligações possuem natureza eleitoral e se extingue após as eleições.

Com informações da Agência Brasil.

