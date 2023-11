Provas do Vestibular 2024 da UEMS são aplicadas hoje

Será realizado neste domingo (26) o Vestibular UEMS 2024. As provas acontecem em várias cidades de Mato Grosso do Sul a partir das 8h (horário local), quando os portões se fecham e nenhum candidato pode adentrar mais ao respectivo local onde vai realizar o processo seletivo. Os exames incluem prova escrita objetiva e redação.

Cerca de 8 mil candidatos se inscreveram para concorrer às 811 vagas oferecidas pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), distribuídas entre os 38 cursos de graduação presencial em 13 das 15 unidades da universidade sul-mato-grossense, vinculada ao Governo do Estado.

Desde segunda-feira (20) a relação dos locais de prova e horários de realização das provas escritas e redação do Vestibular UEMS 2024 estão publicados. A publicação completa com o nome dos candidatos e seus respectivos locais de prova, com o endereço e detalhamento do número da sala e carteira, pode ser conferida neste link. O documento está em PDF e ele deve ser lido atentamente pelos vestibulandos.

Prevista para durar das 8h às 13h, as provas objetiva e de redação serão aplicadas nos municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, todos eles em Mato Grosso do Sul.

Conforme as especificações do edital, o candidato pode levar sua própria garrafa de água individual, desde que seja em material transparente. A responsabilidade pelo conhecimento das regras locais e horários das provas é atribuída exclusivamente aos candidatos.

“Recomenda-se que o/a candidato/a compareça ao local de realização das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para fechamento dos portões, portando somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, e um documento de identidade original com foto”, destaca o edital do vestibular.

Documentos

Entre os documentos de identificação aceitos constam carteiras expedidas pelos comandos militares, pelas secretarias de Segurança Pública, pelos institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.) e passaporte brasileiro.

Também são aceitas carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação. Documentos de identificação digitais não serão aceitos no dia da prova.

Não será permitida a saída dos candidatos do local de realização das provas antes do prazo de três horas de seu início. Decorrido esse período, o candidato que tiver terminado sua prova deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta e a folha de redação. Após essas três horas os candidatos também podem levar o caderno de provas.