Evento Geek, Feira vegana especial de natal e Garimpasso agitam MS neste domingo

No último domingo de novembro diversas atrações irão agitar Mato Grosso do Sul, trazendo inúmeras atividades culturais e de lazer para o Estado. Será realizado em Campo Grande a Feira Vegana, Garimpasso e o tradicional Som do Gueto. Já Dourados será o palco da primeira Feira Geek Mais.

Feira Vegana de Natal

Neste domingo (26) acontece a II Feira Vegana Natalina, na Plataforma Cultural. O evento, realizado pelo núcleo da Sociedade Vegana Brasileira em Campo Grande, contará com muita comida vegana, atrações culturais e diversão garantida para toda a família.

No evento, serão comercializados alimentos e cosméticos veganos, além de peças de vestuário e artesanatos. Os visitantes também poderão participar de aulas de dança com o professor Marcos Aquino, às 10h e de yoga, com a professora Fabrícia, às 17h.

Além dos expositores e das aulas, a festa contará com agenda cultural, na qual se apresentam Regina Bombom com ritmos em geral, Gabi Barros com MPB, Guigz com pop rock e O Baile do Régis fechando o domingo com muito samba e pagode. Hora: Das 11h às 18h

Local: Plataforma Cultural – Avenida Calógeras, 3015

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Yoga para todos

Tem aulão gratuito neste domingo para todos os seres, corpos e mentes praticarem o Yoga. Aberto ao público e gratuito, basta se achegar e levar seu tapetinho de Yoga ou canga.

Hora: Às 9h

Local: Parque das Nações Indígenas – Monumento dos Povos Indígenas

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc

No domingo é a vez de Nano Elânio conduzir o público com contação de histórias. Muita interação e musicalidade na apresentação em que Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Garimpasso

Tem saldão anual do coletivo Garimpasso neste domingo para você garimpar. Com peças que vão de R$ 5,00 até R$ 35,00, esta edição será o país dos achadinhos.

Hora: Das 16h às 19h

Local: Travessa Mirassol, 129 – Coronel Antonino

Entrada: Gratuita

Som do Gueto

Neste domingo tem gravação do show de lançamento da trilha sonora de Som do Gueto, um documentário que mergulha na vibrante cena do rap em Campo Grande. Através de histórias autênticas, o doc explora a vida de três artistas emblemáticos da cidade: Mizuko MC, DJ TGB e ED MC. A proposta é levar o público para a efervescência do que é a cultura hip hop da Capital.

Hora: A partir das 17h

Local: Rua Pedro Celestino, 1079

Entrada: Gratuita

Dourados

1ª Feira Geek Mais

Acontece neste domingo no Centro de Convenções de Dourados, a primeira edição da Feira Geek Mais com exposições, competições e diversas atrações que celebram as culturas asiáticas e pop.

Hora: Das 9h às 22h

Local: Centro de Convenções de Dourados – Av. Guaicurus, 2.030 – Novo Parque Alvorada

Entrada:Doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível

Corumbá

“Pantanal Melodias I”

Encerrando a primeira edição do musical Pantanal Melodias, a apresentação termina no berço pantaneiro, em Corumbá, neste domingo. Com a promessa de resgatar os grandes clássicos da música pantaneira, o evento traz clássicos da música sul-mato-grossense em uma série de apresentações num trio elétrico especialmente adaptado para receber artistas que representam o coração da cultura local.

Hora: Às 16h

Local: Praça Generoso Ponce

Entrada: Gratuita