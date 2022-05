Promovendo educação financeira há 120 anos, Sicredi leva palestra com nomes renomados para Showtec 2022

No Programa ‘Entrevistando’ da tarde desta quarta-feira (dia 19), o jornalista Rafael Belo, falou sobre cooperativismo com dois diretores do Sicredi Pantanal, Wesley Kossa (gerente de negócio) e Adauto Valente (diretor-executivo).

Em pauta, a participação da cooperativa na Showtec 2022, o maior evento Agro de Mato Grosso do Sul que, acontecerá de 25 a 27 de maio de 2022 e reunirá as maiores empresas e os lançamentos mais importantes para o Agro nacional.

Durante a feira, a agência Sicredi Pantanal vai realizar um ciclo de palestras sobre visibilidade econômica e sustentável da utilização do controle biológico nas lavouras. As palestras serão ministradas por Samir Cassab que é doutor em entomologia.

Para o diretor-executivo do Sicredi, Dauto Valente, a iniciativa de oferecer conhecimento ao associado e também a todos que visitarem o estande, após dois anos sem ter o evento, é uma oportunidade única de atualização técnica.

“Esse ano o Sicredi completa 120 anos de atuação. Nossa intenção na feira é a de contar nossa história e mostrar essa contribuição para a sociedade local e também disponibilizando um espaço para conversa, descanso e toda uma equipe a postos para recepcionar o público da melhor forma”, ressaltou o diretor-executivo.

Comemorando o retorno dos eventos após a pandemia a cooperativa levará para a edição 2022 da Showtec diversas atividades, entre elas novas linhas de crédito especiais para associados.

Durante a Showtec, a Sicredi Pantanal MS preparou um circuito pela história do cooperativismo e um espaço para descanso e interação dos visitantes. “Estamos bem motivados com o retorno dos eventos e queremos proporcionar ao associado e a comunidade rural, conhecimento, compartilhamento de informações, bons momentos de descontração e bons negócios”, afirma Adauto Valente, diretor executivo Sicredi.

Serviço: O evento será realizado entre os dias 25 e 27 de maio deste ano, em Maracaju, na sede da Fundação MS. O ciclo de palestras ocorrerá, no stand da Sicredi Pantanal MS, nos três dias da feira, sendo a primeira no dia 25, Às 14h, no dia 26, em dois horários (9h e 14h) e no dia 27 de maio, às 09h, com os especialistas Samir Oliveira Kassab e Rodrigo Keiti Arakava.