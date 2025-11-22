Produtores de MS e indústria da carne celebram reversão das tarifas de 40%

“Nossa indústria frigorífica e da carne conseguiu triangular as exportações”, comemora Famasul

A pecuária de Mato Grosso do Sul e de todo o país volta a sentir o alívio das tarifas de exportação para os EUA. As chamadas tarifas adicionais de 40% impostas pelo presidente Donald Trump, em agosto deste ano, tiveram uma reversão na última quinta-feira (21). Na lista, cerca de dezenas de itens foram beneficiados com a mais recente decisão, dentre eles, a carne bovina.

Para Marcelo Bertoni, presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), a medida é vista com bons olhos e reforça a relevância que a atividade tem em outros países.” A carne, para nós de Mato Grosso do Sul e do Brasil, não estava com tantos problemas porque a nossa indústria frigorífica conseguiu triangular as exportações para o México. Então não trouxe tanto problemas para o nosso produtor rural de MS”.

Ainda segundo Bertoni, com essa livre taxação melhora ainda mais para o produtor, e reforça que o diálogo entre os países prevaleceu. “Sabíamos que era uma questão comercial do próprio Donald Trump, e que em algum momento ia voltar para trás, principalmente porque começou a causar lá nos Estados Unidos inflação em cima de alimentos”, concluiu o presidente da Famasul.

A imposição das tarifas impactou a produção de carne no Estado, mas também serviu de motivação, conforme comentou o vice-presidente da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), Crosara Jr. “A imposição dessa tarifa impactou direto um produto sul-mato-grossense de grande importância na exportação que é a carne bovina. Para se ter uma ideia, no primeiro semestre MS já acumulava quase 1 bilhão de exportação de carne, já no segundo semestre uma queda de 72% nas exportações para os EUA”, calculou.

Crosara, destacou que durante o período de vigor das tarifas americanas, o setor de indústria e da pecuária trabalhou muito em busca de novos mercados. “Agora podemos aproveitar esses mercados que foram abertos, não só para a carne bovina como também para outros produtos como a crescente produção de tilápia, mas também voltar a vender para os EUA que é um grande parceiro comercial. Esse é um momento de otimismo, não só pela correção da política comercial do Brasil, mas porque mostra a importância e a qualidade da indústria brasileira”.

O agro brasileiro venceu

Na lista com centenas de produtos que foram retirados da sobretaxa alguns deles eram: café, chá, frutas tropicais e sucos de frutas, cacau e especiarias, banana, laranja, tomate e carne bovina. A decisão foi comemorada também pela senadora Tereza Cristina.

“A retirada das tarifas adicionais de 40% sobre vários produtos do agro brasileiro — carne, café, frutas — é uma ótima notícia, mas ainda temos muito que trabalhar.Isso demonstra a importância dos nossos produtos agropecuários para o mercado americano. Carne e café vinham pressionando o mercado interno dos Estados Unidos, e a volta dos nossos produtos de maneira competitiva é muito boa para o Brasil e também para os EUA.

Mais uma vez, o agro brasileiro mostra a sua competência.” celebrou a Senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro.

Ainda há muito trabalho

A indústria brasileira de café solúvel mantém sua luta pela reversão das tarifas de 50% nos EUA, segundo afirmou o comunicado da ABICS (Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel).

“A ABICS lamenta profundamente que o café solúvel brasileiro, um produto de importância histórica e econômica fundamental para ambos os países, tenha sido mantido na lista de produtos sujeitos à taxa adicional de 40% ad valorem, que totaliza 50% quando somadas aos 10% de tarifas recíprocas que prevalecem sobre o solúvel”, se manifestou a associação.

Segundo reforçou a ABICS, o café solúvel produzido no Brasil, é o 13º produto de exportação do agronegócio nacional, destinado a mais de 100 países e rendendo divisas anuais de US$ 1,1 bilhão.

Segundo o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), ainda 22% das exportações brasileiras para o país americano continuam sobretaxadas em 50%. “o trabalho com o governo americano ainda não foi concluído”.

Lista de produtos brasileiros beneficiados com o fim do tarifaço:

Carnes bovinas

Tomate

Coco

Lima Tahiti / Lima da Pérsia

Abacate

Manga

Goiaba

Mangostim

Abacaxi

Papaya

Mandioca

Café (verde, torrado,descafeinado)

Chás

Erva-mate

Pimentas

Noz-moscada

Cravo

Canela

Cardamomo

Açafrão

Gengibre

Cúrcuma

Castanhas e sementes

Castanha-do-pará

Castanha de caju

Macadâmia

Sucos de frutas e derivados

Açaí

Produtos de cacau

Polpas de frutas (manga, banana, papaya etc.)

Geleias

Pastas e purês

Palmito

Tapioca, féculas e amidos

Fertilizantes (importante para o Brasil como exportador/importador):

Ureia

Sulfato de amônio

Nitrato de amônio

Misturas NPK

Fosfatos (MAP/DAP)

Cloreto de potássio (KCl)

Por Suzi Jarde e Juliana Brum

