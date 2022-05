Produtor rural de 68 anos é executado com tiros de pistola e fuzil na fazenda Boa Vista

O produtor rural Dorvalino Antunes Pinto, 68, foi executado com vários tiros de fuzil e pistola 9 milímetros na tarde desta sexta-feira (13), dentro da Fazenda Boa Vista, localizada na rodovia MS-156, nas proximidades de Amambai, a aproximadamente 340 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com A Gazeta News, pelo menos dois indivíduos chegaram ao local usando capuz e armados. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas constatou a morte da vítima assim que chegou na propriedade.

Um funcionário da propriedade que estava na fazenda com a vítima conseguiu fugir do local. Já o cavalo que a vítima estaria montada no momento do crime, foi alvejado por pelo menos um disparo de tiro na boca.

No local foram recolhidas várias capsulas deflagradas e munições calibre 9mm e de 5.56, do fuzil. O caso é investigado pela Polícia Militar e Polícia Civil de Amambai.